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Полный абсурд! Санстанция закрывает магазины "Виталюр" в Минске - не висели госфлаги

09.12.2020 14:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Санстанция закрыла несколько магазинов Виталюр из-за «отсудствия красно-зеленого флага»

Полный абсурд! Санстанция закрывает магазины "Виталюр" в Минске - не висели госфлаги
Как сообщает блогер Мотолько, покупателям-держателям дисконтных карт, присылают СМС, что магазины закрыты.

"Сегодня, 9.12, Виталюр на 

- Мястровской 27, 
- Водолажского 4, 
- Волгоградская 1/3, 
- Калиновского 55, 
- Логойский тр-т 30/4, 
- Рокоссовского 148а 

не работают по "техническим причинам". Мы сообщим вам о возобновлении работы магазинов. Ваш Виталюр!"

Подписчики Мотолько сообщают:

«8 декабря 9 магазинов «Виталюр» были оштрафованы санстанцией. Причина: на магазинах не висят красно-зеленые флаги. Позже привезли флаги и вывесили. У меня всё»

«По информации чата Лебяжий 97% Виталюр просили вывесить кз флаг, они отказались. С завтрашнего (9.12)  дня говорят, не откроется (Мястровкая, 27)».

«Насчет закрытия Виталюров. Завтра еще закроют на Правды, 40. Непонятно с чего на них так обозлились, но команда закрывать пришла «сверху»»
 
 
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Санстанция закрыла несколько магазинов Виталюр из-за «отсудствия красно-зеленого флага»
 
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