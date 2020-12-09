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Полный абсурд! Санстанция закрывает магазины "Виталюр" в Минске - не висели госфлаги
Источник материала: Партизан
Санстанция закрыла несколько магазинов Виталюр из-за «отсудствия красно-зеленого флага»
Как сообщает блогер Мотолько, покупателям-держателям дисконтных карт, присылают СМС, что магазины закрыты.
"Сегодня, 9.12, Виталюр на
- Мястровской 27,
- Водолажского 4,
- Волгоградская 1/3,
- Калиновского 55,
- Логойский тр-т 30/4,
- Рокоссовского 148а
не работают по "техническим причинам". Мы сообщим вам о возобновлении работы магазинов. Ваш Виталюр!"
Подписчики Мотолько сообщают:
«8 декабря 9 магазинов «Виталюр» были оштрафованы санстанцией. Причина: на магазинах не висят красно-зеленые флаги. Позже привезли флаги и вывесили. У меня всё»
«По информации чата Лебяжий 97% Виталюр просили вывесить кз флаг, они отказались. С завтрашнего (9.12) дня говорят, не откроется (Мястровкая, 27)».
«Насчет закрытия Виталюров. Завтра еще закроют на Правды, 40. Непонятно с чего на них так обозлились, но команда закрывать пришла «сверху»»
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Санстанция закрыла несколько магазинов Виталюр из-за «отсудствия красно-зеленого флага»
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