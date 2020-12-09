Доллар обвалился до минимума за полтора месяца

Корзина валют подешевела на 0,10% до минимума за неделю, но с начала месяца её стоимость выросла на 0,65%.





Курс доллара упал сразу на 0,0090 BYN до 2,5482 BYN/USD. Доллар сегодня продлил серию до шести снижений подряд и оказался на минимуме за 44 дня. За это время его курс обвалился на 0,0423 BYN.





Курс евро снизился на 0,0040 BYN до 3,0928 BYN/EUR. Стоимость евро падает уже четвёртый раз подряд. Его общие потери за это время составили 0,0416 BYN.





Европейская валюта по итогам торгов 9 декабря подешевела до минимума за 12 дней.





Курс российского рубля вырос на 0,0033 BYN до 3,4775 BYN/100 RUB — максимума за 93 дня.





С начала декабря на бирже завершилось уже семь торговых сессий. За это время рубль РФ подорожал шесть раз на общую сумму 0,0793 BYN.





Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра упал на 36 копеек до 73,3057 RUB/USD. До минимума за четыре месяца доллару не хватило меньше двух недель.





Доллар с начала месяца рухнул на −2,8942 рубля (−3,80%).





Курс евро снизился на 26 копеек до 88,9418 RUB/EUR — минимума за 82 дня. С начала декабря евро обвалился на 2,2619 рубля (−2,48%).