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Кремль сухо отреагировал на санкции МОК в отношении Лукашенко
Источник материала: Партизан
В Кремле сожалеют в связи с решением об исключении Александра Лукашенко из всех спортивных мероприятий, связанных с Олимпийским комитетом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Александр Лукашенко является законным главой государства. Законным президентом республики Беларусь, он возглавляет Олимпийский комитет республики Беларусь. Мы очень сожалеем в связи с таким решением, и вместе с тем, мы дорожим нашими отношениями с Республикой Беларусь, которые являются многогранными, и в том числе, включают сотрудничество в области спорта", цитирует Пескова
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В Кремле сожалеют в связи с решением об исключении Александра Лукашенко из всех спортивных мероприятий, связанных с Олимпийским комитетом, заявил пресс-секретарь...
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