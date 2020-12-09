Кремль сухо отреагировал на санкции МОК в отношении Лукашенко

"Александр Лукашенко является законным главой государства. Законным президентом республики Беларусь, он возглавляет Олимпийский комитет республики Беларусь. Мы очень сожалеем в связи с таким решением, и вместе с тем, мы дорожим нашими отношениями с Республикой Беларусь, которые являются многогранными, и в том числе, включают сотрудничество в области спорта", цитирует Пескова