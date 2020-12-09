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Снег и гололед: синоптики рассказали о погоде на четверг

09.12.2020 14:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 дек - Sputnik. В Беларуси 10 декабря будет облачно, средняя дневная температура по стране составит от -6°C до 0°C, сообщает Белгидромет.

© Sputnik / Александр Кряжев
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В четверг на большей части страны прогнозируется увеличение облачности. Ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем по юго-западной половине страны временами возможны осадки – снег и мокрый снег, а по югу – с дождем. Местами ожидается гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет дуть юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 14 м/с.

Синоптики подчеркнули, что температура воздуха ночью будет колебаться от -10°C до -2°C, днем ожидается от -6°C до 0°C.

В пятницу, однако, по предварительным прогнозам, термометры покажут уже 0..+2℃. Пройдут дожди, ветер ослабнет до 3-5 м/с.

В субботу днем температура может подняться +1°С, ночью она сохранит отрицательные значения. Местами возможны кратковременные осадки - в основном мокрый снег. В отдельных районах ожидается гололед, на дорогах - гололедица. 

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Теги: Минск
 
 
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На смену свежему и бодрящему легкому морозу к концу недели придет потепление, а выходные, по прогнозам, и вовсе отметятся плюсовой температурой.
 
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