Источник материала: UDF



Фото: Артем Кривцов / ХК «ЛОКОМОТИВ — OРША» | HC LOKOMOTIV — ORSHA / vk.com

Tribuna.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Хоккеисты не держали руку на сердце во время исполнения гимна Беларуси. Команда оштрафована Хоккеистам «Локомотива» сообщили, что штраф разделят на пять частей.

Причиной наказания послужило то, что пять хоккеистов команды не держали руки на сердце во время исполнения государственного гимна перед началом одной из встреч «Париматч-Экстралиги». Такой процедуры требует регламент турнира.Хоккеистам «Локомотива» сообщили, что штраф разделят на пять частей и взыщут с тех, кто виноват.Согласно пункту 8 статьи 62 Регламента проведения открытого Чемпионата по хоккею с шайбой, участники матча – граждане Республики Беларусь слушают государственный гимн Беларуси, приложив ладонь правой руки к левой стороне груди.