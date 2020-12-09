ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хоккеисты не держали руку на сердце во время исполнения гимна Беларуси. Команда оштрафована

09.12.2020 14:41 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Хоккеисты не держали руку на сердце во время исполнения гимна Беларуси. Команда оштрафована
Фото: Артем Кривцов / ХК «ЛОКОМОТИВ — OРША» | HC LOKOMOTIV — ORSHA / vk.com
ФХБ оштрафовала оршанский «Локомотив» на 25 базовых величин (675 рублей), сообщает Tribuna.com.

Причиной наказания послужило то, что пять хоккеистов команды не держали руки на сердце во время исполнения государственного гимна перед началом одной из встреч «Париматч-Экстралиги». Такой процедуры требует регламент турнира.

Хоккеистам «Локомотива» сообщили, что штраф разделят на пять частей и взыщут с тех, кто виноват.

Согласно пункту 8 статьи 62 Регламента проведения открытого Чемпионата по хоккею с шайбой, участники матча – граждане Республики Беларусь слушают государственный гимн Беларуси, приложив ладонь правой руки к левой стороне груди.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккеистам «Локомотива» сообщили, что штраф разделят на пять частей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Партизаны из Копища передали привет всем протестующим белорусам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика