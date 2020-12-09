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Хоккеисты не держали руку на сердце во время исполнения гимна Беларуси. Команда оштрафована
Источник материала: UDF
Фото: Артем Кривцов / ХК «ЛОКОМОТИВ — OРША» | HC LOKOMOTIV — ORSHA / vk.com
Причиной наказания послужило то, что пять хоккеистов команды не держали руки на сердце во время исполнения государственного гимна перед началом одной из встреч «Париматч-Экстралиги». Такой процедуры требует регламент турнира.
Хоккеистам «Локомотива» сообщили, что штраф разделят на пять частей и взыщут с тех, кто виноват.
Согласно пункту 8 статьи 62 Регламента проведения открытого Чемпионата по хоккею с шайбой, участники матча – граждане Республики Беларусь слушают государственный гимн Беларуси, приложив ладонь правой руки к левой стороне груди.
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Хоккеистам «Локомотива» сообщили, что штраф разделят на пять частей.
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