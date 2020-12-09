Федута: «Международный Олимпийский комитет «Бах и его банда». Путина и его окружение бандой вы не назовете. Кишка тонка»

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Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Скриншот видео

belsat.eu

«Все настаивают на том, что нужно перераспределение полномочий. Я всегда добавлял: полномочия мы перераспределим, добавим кому мало, но и ответственность перейдет на тех, кто получит эти дополнительные полномочия. В данном случае вот самая демократичная схема, во всех демократических государствах именно так: правительство внесло, парламент согласовал — если это закон, глава государства его подписывает или отклоняет, если нарушаются принципы, которые установлены Всебелорусским народным собранием. На очередные пять лет основные принципы функционирования нашего государства будут установлены этим съездом народа. Абсолютно прозрачная, красивая, демократичная схема».

Проблема в легитимации

Что остается?

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Но похороны Путина не от них зависят.А вот изменения в Конституцию Республики Беларусь зависят от них. Не во всем – но во многом. Какие хотят, такие и нарисуют. «Что нам стоит дом построить? – пелось в старой советской песне. – Нарисуем – будем жить!»Наконец, стало понятно, что именно будут рисовать. Вечного Лукашенко.7 декабря он сказал публично, как он понимает демократию:Действительно – абсолютно прозрачная и красивая схема. Да, демократией не пахнет: назначенное президентом правительство вносит законопроект, парламент, сформированный под контролем президента, согласовывает (не принимает, а согласовывает!), глава государства подписывает или отклоняет. Критерием для отклонения являются принципы, установленные Всебелорусским народным собранием, которое сформировано оргкомитетом во главе с главой правительства, который назначен президентом, согласован с контролируемым президентом парламентом, в соответствии с указом президента. Дом, который построил Джек.Легитимирует как раз Всебелорусское народное собрание – орган, не прописанный в Конституции, но почему-то задающий систему координат всей остальной государственной власти. Ничего не напоминает?Напоминает. Нет, не съезды КПСС. Там руководящая роль партии была записана как раз в Конституции. И партия была партией – с коллективными органами управления (какие уж были) и Уставом, по которому партия и жила. А здесь – партии и коллективного управления ею нет. И Устава нет. Посему это никакие не съезды, а воровской сходняк, собирающийся по понятиям.Чтобы его легитимировать, его нужно внести в Конституцию и прописать там его полномочия. А Конституцию можно отредактировать только на референдуме. Все остальное – после 1996 года – совершенно нелегитимно.И тут незадачка вышла. Изменить Конституцию под вышеупомянутый сходняк хочется, но невозможно. Не пролазит сходняк в двери государственного здания. Остается всунуть его через окно. То есть, Всебелорусский сходняк рекомендует к принятию изменение Конституции и собственную легитимацию через… через – что?Не получается через референдум. Главный положительный результат многомесячных хождений по улицам и площадям тысяч протестующих, публикации многочисленных утечек и создание баз данных «карателей» в интернете – это как раз невозможность новых массовых фальсификаций.Даже госпожа Кочанова, разыгрывающая роль Верной до Конца, должна понимать: любая попытка повторить «подвиг 9 августа» в новых условиях невыполнима. Как сказала она некогда в Барановичах – смиритесь! – только сейчас этот призыв обращен к ней самой. Смиритесь! Конституционная реформа должна быть признана и внутри страны, и за ее пределами. И не из-под палки. Имитация тут не проходит. Не протаскивается ваш сходняк в форточку.Теоретически – переговоры все еще возможны. Практически – требования оппозиции известны. Исполнить их можно и без переговоров. Смиритесь.Можно назвать Международный Олимпийский комитет «Бах и его банда». Путина и его окружение бандой вы не назовете. Кишка тонка. А он – ждет.Смиритесь. А то может случиться, что сходняком вас самих сдует – если его сформирует не Головченко, а Сурков или Бабич.