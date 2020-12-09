|
Стало ясно, как будет выглядеть новый Mitsubishi Outlander
Источник материала: Onliner
Mitsubishi Outlander текущего поколения появился на свет в далеком 2012 году. И даже два серьезных рестайлинга не могут скрыть возраст кроссовера. Японцы обещают вывести на рынок новый Outlander в конце 2021 — начале 2022 года. Журнал
Качество фотографий оставляет желать лучшего, зато машина полностью лишена камуфляжа. Видимо, работы над экстерьером Outlander уже завершились. Внешне машина схожа с прошлогодним концептом Mitsubishi Engelberg Tourer. Автомобиль выполнен в соответствии с новым корпоративным стилем компании и имеет схожие элементы с Eclipse Cross.
Есть предположение, что в основе нового Outlander лежит тележка будущего Nissan X-Trail. Напомним, концерн Renault-Nissan взял под крыло компанию Mitsubishi и образовал с ней альянс. По информации сайта
серебристый, внедорожник, бензин 2.4 л, механическая, полный привод
черный, внедорожник, бензин 2 л, механическая, полный привод
красный, внедорожник, бензин 2.4 л, автоматическая, передний привод
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Mitsubishi Outlander текущего поколения появился на свет в далеком 2012 году. И даже два серьезных рестайлинга не могут скрыть возраст кроссовера. Японцы обещают вывести на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)