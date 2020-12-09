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Стало ясно, как будет выглядеть новый Mitsubishi Outlander

09.12.2020 14:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Mitsubishi Outlander текущего поколения появился на свет в далеком 2012 году. И даже два серьезных рестайлинга не могут скрыть возраст кроссовера. Японцы обещают вывести на рынок новый Outlander в конце 2021 — начале 2022 года. Журнал CarAdvice опубликовал первые шпионские снимки SUV.

Стало ясно, как будет выглядеть новый Mitsubishi Outlander

Качество фотографий оставляет желать лучшего, зато машина полностью лишена камуфляжа. Видимо, работы над экстерьером Outlander уже завершились. Внешне машина схожа с прошлогодним концептом Mitsubishi Engelberg Tourer. Автомобиль выполнен в соответствии с новым корпоративным стилем компании и имеет схожие элементы с Eclipse Cross.

Стало ясно, как будет выглядеть новый Mitsubishi Outlander

Есть предположение, что в основе нового Outlander лежит тележка будущего Nissan X-Trail. Напомним, концерн Renault-Nissan взял под крыло компанию Mitsubishi и образовал с ней альянс. По информации сайта CarBuzz, под капотом нового Outlander будет расположен 2,5-литровый «ниссановский» мотор мощностью 181 л. с. (крутящий момент — 245 Н·м). Обещают и новую гибридную версию Outlander PHEV.

Mitsubishi Outlander I 2.4 мкп, 2005 г.в., 288 000 км
серебристый, внедорожник, бензин 2.4 л, механическая, полный привод
15 215 р.
5950$ / 4913€
Mitsubishi Outlander I TURBO, 2006 г.в., 250 000 км
черный, внедорожник, бензин 2 л, механическая, полный привод
17 898 р.
6999$ / 5779€
Mitsubishi Outlander II Рестайлинг, 2011 г.в., 75 639 км
красный, внедорожник, бензин 2.4 л, автоматическая, передний привод
25 572 р.
10 000$ / 8258€
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Mitsubishi Outlander текущего поколения появился на свет в далеком 2012 году. И даже два серьезных рестайлинга не могут скрыть возраст кроссовера. Японцы обещают вывести на...
 
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