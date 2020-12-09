Стало ясно, как будет выглядеть новый Mitsubishi Outlander

Источник материала: Onliner

Mitsubishi Outlander текущего поколения появился на свет в далеком 2012 году. И даже два серьезных рестайлинга не могут скрыть возраст кроссовера. Японцы обещают вывести на рынок новый Outlander в конце 2021 — начале 2022 года. Журнал CarAdvice опубликовал первые шпионские снимки SUV.





Качество фотографий оставляет желать лучшего, зато машина полностью лишена камуфляжа. Видимо, работы над экстерьером Outlander уже завершились. Внешне машина схожа с прошлогодним концептом Mitsubishi Engelberg Tourer. Автомобиль выполнен в соответствии с новым корпоративным стилем компании и имеет схожие элементы с Eclipse Cross.





Есть предположение, что в основе нового Outlander лежит тележка будущего Nissan X-Trail. Напомним, концерн Renault-Nissan взял под крыло компанию Mitsubishi и образовал с ней альянс. По информации сайта CarBuzz , под капотом нового Outlander будет расположен 2,5-литровый «ниссановский» мотор мощностью 181 л. с. (крутящий момент — 245 Н·м). Обещают и новую гибридную версию Outlander PHEV.