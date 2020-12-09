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Похоже на новый мейнстрим. Белорусы «вмораживают» бчб-флаги в лед
Источник материала: Onliner
Вчера в сеть попала видеозапись, на которой сотрудник коммунальных служб топором вырубает бело-красно-белый флаг, замерзший на поверхности пруда в районе Парка высоких технологий. Видео быстро разошлось по социальным сетям, а уже сегодня утром некоторые минчане решили повторить трюк и тоже заморозили флаги. Стоит отметить, что пока ходить по льду рано и довольно опасно, а потому мы бы не рекомендовали пробовать сделать что-то подобное.
Вообще, история борьбы с флагами на воде началась раньше — еще на прошлой неделе. Но тогда лед был совсем хлипкий, и ступать на него было очень уж опасно. В тот раз люди в рабочей форме пытались достать флаг при помощи веревки и камня.
Потом был фильм про топор.
А уже сегодня вышла третья часть — про быструю заморозку. В районных чатах минчане уже обучают друг друга технологии нехитрого производства, которая позволяет добиться чего-то подобного. Вот пример из самого центра города. Судя по всему, бело-красно-белый нарисован красками.
Чат блогера Антона Мотолько
Чат блогера Антона Мотолько
А вот такой появился в районе Уручья. Говорят, он из бумаги.
«Беларусь сейчас»
Чат блогера Антона Мотолько
В Турчинском сквере на Харьковской тоже сделали нечто похожее.
Один из прудов Гомеля слегка разукрасили.
«Флагшток»
Предполагаем, что таких флагов может быть больше. Есть фото? Присылайте на dm@onliner.by
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Вчера в сеть попала видеозапись, на которой сотрудник коммунальных служб топором вырубает бело-красно-белый флаг, замерзший на поверхности пруда в районе Парка...
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