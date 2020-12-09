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Фуры попали в аварию на трассе М1: один из водителей погиб

09.12.2020 14:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Минувшей ночью, около 1:00, на 606-м км трассы М1 (БрестМинск — граница России) произошла авария с участием большегрузных автомобилей. Столкнулись Scania, Volvo и Mercedes. Один из водителей в результате происшествия погиб.

Обстоятельства ДТП сообщили в ГАИ Витебской области.

— По предварительной информации, водитель автомобиля Scania (1970 года рождения) совершил наезд на стоящий автомобиль Volvo, расположенный в попутном направлении. От удара Volvo столкнулся с Mercedes, — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате аварии водитель Scania от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.

Фуры попали в аварию на трассе М1: один из водителей погиб

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Минувшей ночью, около 1:00, на 606-м км трассы М1 (Брест — Минск — граница России) произошла авария с участием большегрузных автомобилей. Столкнулись Scania, Volvo и Mercedes....
 
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