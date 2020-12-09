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Беларусь рассчитывает на увеличение финансирования от ЕАБР
09.12.2020 14:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
БелТА
Правительство Беларуси рассчитывает на увеличение финансирования со стороны Евразийского банка развития (ЕАБР) в условиях ожидаемых западных санкций, заявил первый зам премьер-министра Беларуси Николай Снопков главе ЕАБР Николаю Подгузову.
Евросоюз, как стало известно накануне, готовит третий пакет санкций в отношении Минска, который в отличие от двух предыдущих будет содержать экономические санкции, в том числе в отношении финансового сектора республики.
"Для нас ЕАБР сейчас очень важный институт с учетом того, что прорабатываются очередные санкционные списки, с учетом того, что есть проблемы с фондированием внешнего финансирования, особенно западных банков. Мы, конечно, очень рассчитываем на вашу помощь", - приводит слова Снопкова БелТА.
Вице-премьер поблагодарил руководство ЕАБР за озвученную им ранее информацию о готовности банка заместить кредитные линии и проекты, от которых отказываются Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).
"Даже с учетом того, что у нас портфель приличный уже, мы будем, конечно, очень рассчитывать, и благодарны за помощь и поддержку в этой ситуации", - заявил первый вице-премьер белорусского правительства.
Он считает, что в условиях кризиса нужно развивать инфраструктуру. "Это важнейший элемент, который создает задел на будущее с точки зрения развития человеческого капитала и импульсы в экономическом развитии", - отметил он. Николай Снопков также дал высокую оценку аналитике и макроэкономическим прогнозам банка, назвав их неаффилированными и очень профессиональными.
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Правительство Беларуси рассчитывает на увеличение финансирования со стороны Евразийского банка развития (ЕАБР) в условиях ожидаемых западных санкций, заявил...
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