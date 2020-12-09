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ВОЗ назначила нового представителя в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Назначен новый глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Беларуси. Им стал доктор Масуд Дара.
Сегодня его встречали в Минздраве. Профессиональная карьера Дары началась с должности врача, ответственного за диагностику и лечение больных туберкулезом в Иране. Медицинское образование получил в Лондоне и Гарварде. С 2012-го года он работает в европейском офисе ВОЗ в Брюсселе.
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Назначен новый глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Беларуси. Им стал доктор Масуд Дара. Сегодня его встречали в Минздраве....
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