ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Энергетический концерн «Орлен» выкупил крупнейшую в Польше медиа-компанию

09.12.2020 14:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Энергетический концерн «Орлен» выкупил крупнейшую в Польше медиа-компанию

Очередной скандал в Польше. На фоне обвинений в адрес президента Дуды в незаконном удержании власти после выборов, которые многие считают несправедливыми, польские власти пытаются монополизировать информационный рынок.

Близкая к правительству компания – топливно-энергетический концерн «Орлен» – купила одну из крупнейших медиагрупп страны «Польска Пресс». Сделка вызвала волну комментариев со стороны политиков и журналистов. По информации BBC, её называют «чёрным днём для свободы прессы» в Польше.

Медиагруппа – ключевой игрок на рынке. Она выпускает 20 из 24-х региональных газет, ей принадлежат десятки интернет-сайтов различной тематики. А летом «Орлен» приобрёл самую большую в Польше сеть распространения прессы – своеобразный аналог «Союзпечати». И, как утверждают эксперты, всё это станет орудием пропаганды правящей партии в сложное для польской власти время.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередной скандал в Польше. На фоне обвинений в адрес президента Дуды в незаконном удержании власти после выборов, которые многие считают несправедливыми,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стало ясно, как будет выглядеть новый Mitsubishi Outlander
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика