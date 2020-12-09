Энергетический концерн «Орлен» выкупил крупнейшую в Польше медиа-компанию

Источник материала: ОНТ

Очередной скандал в Польше. На фоне обвинений в адрес президента Дуды в незаконном удержании власти после выборов, которые многие считают несправедливыми, польские власти пытаются монополизировать информационный рынок.

Близкая к правительству компания – топливно-энергетический концерн «Орлен» – купила одну из крупнейших медиагрупп страны «Польска Пресс». Сделка вызвала волну комментариев со стороны политиков и журналистов. По информации BBC, её называют «чёрным днём для свободы прессы» в Польше.

Медиагруппа – ключевой игрок на рынке. Она выпускает 20 из 24-х региональных газет, ей принадлежат десятки интернет-сайтов различной тематики. А летом «Орлен» приобрёл самую большую в Польше сеть распространения прессы – своеобразный аналог «Союзпечати». И, как утверждают эксперты, всё это станет орудием пропаганды правящей партии в сложное для польской власти время.

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