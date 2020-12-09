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Почему был заблокирован доступ к изданию «Медиазона.Беларусь»

09.12.2020 14:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство информации прислало письменное уведомление о блокировке mediazona.by. В письме говорится, что причиной запрета доступа на территории Беларуси стало «распространение информационной продукции, признанной экстремистской» и упоминается запрет популярного телеграм-канала. Об этом сообщает само издание «Медиазона.Беларусь».


Фото: pixabay.com

В копии приказа № 362 от 01.12.2020 об ограничении доступа к сайту mediazona.by приводится решение суда Центрального района Минска о признании телеграм-канала NEXTA и его логотипа экстремистскими. После этого указано, что «вместе с тем, посредством интернет-ресурса mediazona.by распространяется информационная продукция, признанная экстремистскими материалами решением суда».

В копии приказа министра информации Игоря Луцкого нет ссылок на конкретные материалы на сайте mediazona.by. Беларуская «Медиазона» не публиковала ссылки на упомянутый телеграм-канал или фото и видео с логотипом канала после того, как они были признаны экстремистскими.


Источник: mediazona.by

Мы сообщали о блокировке издания 2 декабря. «Медиазона. Беларусь» было запущено 1 июля 2020 года. Это проект российского интернет-СМИ «Медиазона», основанного в сентябре 2014 года участницами группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой и Марией Алехиной. «Медиазона» фокусируется на освещении новостей, аналитике, колумнистике о судебных, правоохранительных органах и пенитенциарной системе, а также о различных проявлениях преследований граждан за их политические взгляды.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Причина кроется в популярном телеграм-канале, признанном экстремистским.
 
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