Почему был заблокирован доступ к изданию «Медиазона.Беларусь»

Источник материала: Tut.by

Министерство информации прислало письменное уведомление о блокировке mediazona.by. В письме говорится, что причиной запрета доступа на территории Беларуси стало «распространение информационной продукции, признанной экстремистской» и упоминается запрет популярного телеграм-канала. Об этом сообщает само издание «Медиазона.Беларусь».



Фото: pixabay.com

В копии приказа № 362 от 01.12.2020 об ограничении доступа к сайту mediazona.by приводится решение суда Центрального района Минска о признании телеграм-канала NEXTA и его логотипа экстремистскими. После этого указано, что «вместе с тем, посредством интернет-ресурса mediazona.by распространяется информационная продукция, признанная экстремистскими материалами решением суда».

В копии приказа министра информации Игоря Луцкого нет ссылок на конкретные материалы на сайте mediazona.by. Беларуская «Медиазона» не публиковала ссылки на упомянутый телеграм-канал или фото и видео с логотипом канала после того, как они были признаны экстремистскими.



Источник: mediazona.by

Мы сообщали о блокировке издания 2 декабря. «Медиазона. Беларусь» было запущено 1 июля 2020 года. Это проект российского интернет-СМИ «Медиазона», основанного в сентябре 2014 года участницами группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой и Марией Алехиной. «Медиазона» фокусируется на освещении новостей, аналитике, колумнистике о судебных, правоохранительных органах и пенитенциарной системе, а также о различных проявлениях преследований граждан за их политические взгляды.