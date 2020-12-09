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Почему был заблокирован доступ к изданию «Медиазона.Беларусь»
Источник материала: Tut.by
Министерство информации прислало письменное уведомление о блокировке mediazona.by. В письме говорится, что причиной запрета доступа на территории Беларуси стало «распространение информационной продукции, признанной экстремистской» и упоминается запрет популярного телеграм-канала. Об этом
В копии приказа № 362 от 01.12.2020 об ограничении доступа к сайту mediazona.by приводится решение суда Центрального района Минска о
В копии приказа министра информации Игоря Луцкого нет ссылок на конкретные материалы на сайте mediazona.by. Беларуская «Медиазона» не публиковала ссылки на упомянутый телеграм-канал или фото и видео с логотипом канала после того, как они были признаны экстремистскими.
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Причина кроется в популярном телеграм-канале, признанном экстремистским.
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