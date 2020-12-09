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Synesis создала «Cтену» - платформу кибербезопасности
Источник материала: Tut.by
Новая разработка группы компаний Synesis — платформа TheWall для комплексной защиты веб-приложений от хакерских атак. Об этом сообщает
Из описания в канале следует, что платформа работает с основными продуктами Synesis и дополняет комплексную разработку компании — экосистему для умного города. Synesis планирует внедрять платформу у своих клиентов в 5 странах.
TheWall обеспечивает защиту на 3 уровнях:
Компоненты защищают приложения от разных типов вторжений и обеспечивают принцип эшелонированной обороны.
В платформу можно добавлять собственные нативные правила защиты, написанные с нуля. Это позволяет быстро обезопасить приложение от уязвимостей нулевого дня, для которых ещё нет механизмов защиты. Кастомные правила можно создавать не только для файервола, но и для системы обнаружения вторжений.
Synesis планирует развивать платформу с использованием технологий искусственного интеллекта и реализовать virtual patching. Это поможет предотвращать эксплуатацию уязвимости без модификации исходного кода и быстрее реагировать на новые угрозы.
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Новая разработка группы компаний Synesis - платформа TheWall для комплексной защиты веб-приложений от хакерских атак.
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