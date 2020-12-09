Synesis создала «Cтену» - платформу кибербезопасности

Источник материала: Tut.by

Новая разработка группы компаний Synesis — платформа TheWall для комплексной защиты веб-приложений от хакерских атак. Об этом сообщает dev.by со ссылкой на телеграм-канал Synesis .



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Stephen Phillips — Hostreviews.co.uk / Unsplash

Из описания в канале следует, что платформа работает с основными продуктами Synesis и дополняет комплексную разработку компании — экосистему для умного города. Synesis планирует внедрять платформу у своих клиентов в 5 странах.

TheWall обеспечивает защиту на 3 уровнях:

Файрвол веб-приложений (Web Application Firewall, WAF).

Система обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS).

Фильтр сетевого уровня (NetFilter).

Компоненты защищают приложения от разных типов вторжений и обеспечивают принцип эшелонированной обороны.

В платформу можно добавлять собственные нативные правила защиты, написанные с нуля. Это позволяет быстро обезопасить приложение от уязвимостей нулевого дня, для которых ещё нет механизмов защиты. Кастомные правила можно создавать не только для файервола, но и для системы обнаружения вторжений.

Synesis планирует развивать платформу с использованием технологий искусственного интеллекта и реализовать virtual patching. Это поможет предотвращать эксплуатацию уязвимости без модификации исходного кода и быстрее реагировать на новые угрозы.

Synesis основана в 2007 году в Минске как хардверная компания. «Ушла» в софт, разрабатывает платформы мониторинга безопасности, системы управления массовыми мероприятиями, сервис-платформы для мессенджеров и онлайн-игр. Защитила более 20 патентов на алгоритмы распознавания лиц, построения архитектуры нейросетей. Ежедневно продуктами пользуются 100 миллионов человек. В команде 1000 сотрудников. Резидент ПВТ.