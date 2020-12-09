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Чиновники отреагировали на требование поставить на учет «болтающихся тунеядцев». Что хотят сделать

09.12.2020 14:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродненской области намерены создать базу данных тех, кто не трудоустроен. Об этом сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. «Тем, кто хочет трудиться, — помочь. Тех, кто занят в теневом бизнесе, — вывести на прозрачную экономическую деятельность», — поручил чиновник. Напомним, 7 декабря Александр Лукашенко заявил, что чиновникам нужно «немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать». Разбираемся, про какую базу данных говорил Владимир Караник и чем она отличается от уже существующих по тунеядцам и по тем, кто зарегистрирован в центрах занятости.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

— Нужно максимально оперативно во всех районах составить базу данных тех, кто не трудоустроен, и работать с ней, — заявил Владимир Караник на расширенном заседании облисполкома. — Тем, кто хочет трудиться, — помочь. Тех, кто занят в теневом бизнесе, — вывести на прозрачную экономическую деятельность. К взаимодействию с выпивающими и ведущими асоциальный образ жизни подключать психологов и наркологическую службу.

Уточним, что это заявлялось при обсуждении ситуации с пожарами в регионе за 11 месяцев этого года. «Традиционно основная доля таких происшествий отмечена в жилом секторе. Среди погибших — преимущественно трудоспособные безработные граждане, пенсионеры», — говорится на сайте Гродненского облисполкома.

Напомним, 7 декабря Александр Лукашенко на совещании о работе экономики в 2020 году и проектах прогноза развития страны на 2021-й заявил, что чиновникам надо «немедленно заняться трудоустройством безработных». «С органами милиции, подключите того, кого вы считаете нужным. Немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать», — сказал Лукашенко. 

Заявление Лукашенко прокомментировала в своем телеграм-канале Светлана Тихановская. Она считает, что «Лукашенко должен уйти и дать людям возможность работать в своей стране».

Уточним, что это не первый раз, когда Лукашенко требует «заставить всех работать». К примеру, в 2017 году он поручал решить вопрос трудоустройства всех безработных. Назначенная в марте того года министр труда и соцзащиты Ирина Костевич заявляла, что это поручение будет выполнено. 1 мая глава ведомства рассказала журналистам о том, что Минтруда выполнило поручение Лукашенко: трудоустроило к 1 мая всех желающих. На 1 мая 2017 года в Беларуси было 39,8 тысячи официальных безработных.

Новое требование Лукашенко в Минтруда пока не прокомментировали.

А у нас разве не хватает баз нетрудоустроенных?

В Беларуси уже есть база не занятого в экономике населения и база тех, кто стоит на учете в центрах занятости.

База центров занятости не учитывает скрытую безработицу — тех, кто не трудоустроен, но не зарегистрировался как безработный. К тому же из этой базы исключают при отказе от двух предложений по подходящей работе. Также перестают выплачивать пособие.

В базу не занятого в экономике населения включают трудоспособных людей, которые не участвуют в финансировании госрасходов. Однако в эту базу ошибочно включают некоторых людей, в том числе студентов и солдат-срочников, трудоустроенных, пенсионеров. Как сообщало издание mlyn.by, также встречались истории, когда человек давно уехал за границу или его уже нет в живых, а в базу тунеядцев он все равно попал. В базу включили девушку, которая 20 лет назад погибла в давке на Немиге.

Судя по заявлению Владимира Караника, в новую базу хотят включать всех нетрудоустроенных. Насколько это необходимо и реально ли сделать и при этом не допустить ошибочное включение в нее людей, как в случае с тунеядской базой, остается открытым вопросом. В любом случае добавится занятости тем, кто будет подготавливать информации для базы и формировать ее.

О создании подобных баз в других регионах пока неизвестно.

 
 
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Разбираемся, про какую базу данных неработающих говорят чиновники и чем она отличается от уже существующих по тунеядцам и по тем, кто зарегистрирован в центрах...
 
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