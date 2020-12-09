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Чиновники отреагировали на требование поставить на учет «болтающихся тунеядцев». Что хотят сделать
Источник материала: Tut.by
В Гродненской области намерены создать базу данных тех, кто не трудоустроен. Об этом
— Нужно максимально оперативно во всех районах составить базу данных тех, кто не трудоустроен, и работать с ней, — заявил Владимир Караник на расширенном заседании облисполкома. — Тем, кто хочет трудиться, — помочь. Тех, кто занят в теневом бизнесе, — вывести на прозрачную экономическую деятельность. К взаимодействию с выпивающими и ведущими асоциальный образ жизни подключать психологов и наркологическую службу.
Уточним, что это заявлялось при обсуждении ситуации с пожарами в регионе за 11 месяцев этого года. «Традиционно основная доля таких происшествий отмечена в жилом секторе. Среди погибших — преимущественно трудоспособные безработные граждане, пенсионеры», — говорится на сайте Гродненского облисполкома.
Напомним, 7 декабря Александр Лукашенко на совещании о работе экономики в 2020 году и проектах прогноза развития страны на 2021-й заявил, что чиновникам надо «немедленно заняться трудоустройством безработных». «С органами милиции, подключите того, кого вы считаете нужным. Немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать», — сказал Лукашенко.
Заявление Лукашенко
Уточним, что это не первый раз, когда Лукашенко требует «заставить всех работать». К примеру, в 2017 году он поручал
Новое требование Лукашенко в Минтруда пока не прокомментировали.
А у нас разве не хватает баз нетрудоустроенных?
В Беларуси уже есть база не занятого в экономике населения и база тех, кто стоит на учете в центрах занятости.
База центров занятости не учитывает скрытую безработицу — тех, кто не трудоустроен, но не зарегистрировался как безработный. К тому же из этой базы исключают при отказе от двух предложений по подходящей работе. Также перестают выплачивать пособие.
В базу не занятого в экономике населения включают трудоспособных людей, которые не участвуют в финансировании госрасходов. Однако в эту базу ошибочно включают некоторых людей, в том числе
Судя по заявлению Владимира Караника, в новую базу хотят включать всех нетрудоустроенных. Насколько это необходимо и реально ли сделать и при этом не допустить ошибочное включение в нее людей, как в случае с тунеядской базой, остается открытым вопросом. В любом случае добавится занятости тем, кто будет подготавливать информации для базы и формировать ее.
О создании подобных баз в других регионах пока неизвестно.
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Разбираемся, про какую базу данных неработающих говорят чиновники и чем она отличается от уже существующих по тунеядцам и по тем, кто зарегистрирован в центрах...
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