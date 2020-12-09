Суды для задержанных стали новым кругом ада, в котором судьи стали очередным инструментом репрессий»

При рассмотрении административных дел задержанных 9—13 августа участников мирного протеста были нарушены их права на справедливое судебное разбирательство. Об этом говорится в докладе «Беларусь, август 2020: «правосудие» для протестующих», который подготовили юристы лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» при поддержке экспертов Белорусского дома прав человека имени Бориса Звозского, Международной федерации за права человека и Всемирной организации против пыток.





«Доклад не очень большой, но насыщенный фактическими материалами и событиями, — сказал 9 декабря на презентации документа юрист ПЦ «Весна» Павел Сапелко. — Данный доклад стал результатом рассмотрения и оценок свидетельств почти 40 человек, которые были опрошены ПЦ «Весна» в числе тех многих сотен, кто подвергся задержаниям непосредственно после акций протеста в августе этого года».

По словам Сапелко, доклад фокусируется на событиях 9—13 августа. «На страницах доклада рассказывается о том, как реализовывались права задержанных на справедливое судебное разбирательство, — сказал он. — Многие люди поясняли, что были задержаны, прошли через несколько кругов ада и ожидали судебное разбирательство как то, что поставит точку в их страданиях, переведет происходящее с ними в рамки какого-то правового поля. Но, к сожалению, судебное разбирательство для этих людей очень часто становилось просто следующим кругом ада, в который они попадали, где судьи — те люди, которые призваны вершить правосудие, восстанавливать справедливость, — стали просто еще одним инструментом репрессий в отношении участников мирных акций протеста».

Сапелко отметил, что понятие справедливого судебного разбирательства включает в себя несколько аспектов, в том числе беспристрастность суда, отсутствие какого-либо прямого или косвенного влияния, давления, запугивания и вмешательства любой из сторон в деятельность суда, требование о гласности и публичности судебного разбирательства, возможность иметь достаточное время и условия для подготовки к судебному разбирательству, не быть принуждаемым к даче показаний против себя и своих близких и так далее. «Как правило, всего этого или части этих возможностей люди, которые предстали перед судом в период с 9 по 13 августа в изоляторах МВД, были лишены, — подчеркнул юрист. — Все эти тезисы подтверждаются не только свидетельствами тех людей, которые были опрошены ПЦ «Весна», но процессуальными документами, а также заключениями медучреждений о тех телесных повреждениях, которые были на людях, представших перед судом. В этой ситуации мы пришли к выводу, что право на справедливое судебное разбирательство в отношении людей, которые предстали перед судом в изоляторах МВД 9—13 августа, было существенно нарушено».

В докладе говорится, что участники мирных акций протеста против фальсификации президентских выборов «были подвергнуты абсолютно непропорциональному и жестокому насилию с применением оружия и спецсредств со стороны подразделений милиции». «Впервые в истории Беларуси в отношении мирных демонстрантов были применены резиновые пули и водометы, — отмечается в документе. — Особенно большое количество повреждений было получено от использования шумовых гранат. 10 августа МВД сообщило о 3.000 задержанных накануне в ходе акций протеста по всей стране, 2.000 из которых были задержаны в Минске».

Как отмечают правозащитники, задержанные граждане впоследствии «столкнулись с пытками, жестоким, бесчеловечным обращением, унижающим человеческое достоинство, в территориальных органах внутренних дел, а также изоляторах временного содержания со стороны сотрудников МВД». «Задержанные содержались в переполненных камерах, были лишены элементарных санитарно-бытовых условий, им отказывали в предоставлении медицинской помощи, не давали возможности принять пищу, сходить в туалет, сообщить родным и близким о задержании, — говорится в докладе. — Имеются сотни свидетельств задержанных, что в период 9—13 августа при задержании, в отделах милиции и в изоляторах они подверглись жестоким избиениям со стороны сотрудников милиции, изоляторов и представителей воинских подразделений. На момент составления отчета не возбуждено ни одного уголовного дела по заявлениям о применении пыток».

В документе отмечается, что за 10—13 августа были рассмотрены несколько тысяч дел об административных правонарушениях в отношении участников мирных собраний против фальсификаций результатов президентских выборов.

«Рассмотрение дел в подавляющем большинстве случаев проходило в формате выездного заседания непосредственно в здании изоляторов и территориальных органов внутренних дел. По рассказам участников судебных разбирательств, задержанные предстали перед судьями во внешнем виде, который позволял сделать однозначный вывод о том, что в отношении лица, которое участвовало в административном процессе, совершались действия, которые грубым образом нарушали личную неприкосновенность задержанных, — говорится в докладе. — Подавляющее большинство задержанных стало жертвами «конвейерного правосудия», когда на рассмотрение протокола об административном правонарушении суд отводил не более пяти минут. В связи с этим говорить о возможности реализации процессуальных прав и гарантий участников административного процесса не представляется возможным».

13—14 августа из изоляторов были освобождены арестованные участники мирных демонстраций. «Обжалование постановлений по делам об административных правонарушениях в вышестоящих судах приводило к тому, что вторая судебная инстанция оставляла постановления без изменений, за исключением срока административного ареста, который суд снижал до фактически отбытого», — говорится в документе.