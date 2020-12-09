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«Каждый день власть выдумывает новые причины своим действиям и все больше людей уходит в протестное движение»

09.12.2020 15:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Жесткие меры властей стимулируют уход работников предприятий в стачку, заявил БелаПАН председатель Белорусского независимого профсоюза (БНП) Максим Позняков.

«Каждый день власть выдумывает новые причины своим действиям и все больше людей уходит в протестное движение»

По его словам, в стачке в ОАО «Беларуськалий» и на других предприятиях Солигорска находится около 130 человек, ОАО «Нафтан» — 20, на предприятии «Полоцк Стекловолокно» — 1, БМЗ — 11, «Гродно Азоте» — 30. По несколько человек бастуют на БЖД и ряде других предприятий, отметил Позняков.

«Последнюю неделю активизировались работники «Нафтана». На наш взгляд, это связано с увольнением активного члена независимого профсоюза Ольги Бритиковой. За неделю в стачке — семь человек. Это реакция коллектива на ее увольнение», — считает профсоюзный лидер.

«Очевидно, что расширение стачечного движения зависит от действий руководства предприятий, действий власти. Чем жестче действия, чем значимее событие, тем больше работников принимает решение уйти в стачку, это вызывает всплеск негодования у рабочих», — отметил Позняков.

Он заметил, что Александр Лукашенко недавно поставил задачу по вовлечению в работу всех безработных и «тунеядцев».

«Я думаю, что его высказывание связано и с теми, кто уходит в стачку, чтобы каким-то образом заставить их работать, чтобы они не бастовали. Скорее всего, эта риторика была направлена и в их сторону», — считает председатель БНП.

По его мнению, что касается стачки, «далеко еще не все закончилось». «Как увольнение Бритиковой показало, любое действие по закручиванию гаек, подавлению, дискриминации, беззаконию приводит к ответной реакции. Каждый день власть выдумывает новые причины своим действиям и все больше людей власти не доверяют и уходят в протестное движение», — отметил Позняков.

26 октября в Беларуси была объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого 13 октября экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской: отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Однако из-за масштабных репрессий на предприятиях забастовка переросла в формы «партизанской борьбы», сообщил ранее БелаПАН председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук. По его словам, внешние формы проявления протеста ушли вглубь, в том числе в саботаж, итальянскую забастовку.

 
Теги: Гродно
 
 
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Жесткие меры властей стимулируют уход работников предприятий в стачку, заявил БелаПАН председатель Белорусского независимого профсоюза (БНП) Максим Позняков.
 
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