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Белорусским стартапам помогут Сбер и менторы Кремниевой долины

09.12.2020 15:07 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер (из архива Myfin.by)

«В этом году мы ждем в акселератор не только российские, но и зарубежные технологически продвинутые команды, которые мечтают изменить мир к лучшему. Расширение географии проекта усилит конкуренцию между стартапами и поможет продвинуть на рынке самые сильные и крутые идеи и решения», – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка РФ Лев Хасис.

Помимо Беларуси и России, ожидаются заявки из Израиля, Казахстана, Латвии, Литвы и Эстонии.

Все этапы акселерационной программы будут курировать менторы из Кремниевой долины и международные эксперты.

«Приход Sber500 в Беларусь – это одновременно и новые возможности, и непростой вызов для носителей свежих идей, который все же однозначно стоит принять, – пояснил председатель правления БПС-Сбербанка Игорь Меркулов. – Белорусы известны яркими решениями, выросшими из стратапов в глобальные бренды. Поэтому надеюсь увидеть в Demo-day много амбициозных проектов с пометкой Belarus, которые смогут использовать мировую экспертизу Sber500 для заключения крупного контракта и привлечения инвестиций, а впоследствии – будут конкурировать на мировом рынке».

Лучшие стартапы смогут претендовать на инвестиции от фонда Fort Ross Seed Fund и еще более чем 10 фондов-партнеров.

Принять участие в программе могут стартапы, уже имеющие юрлицо, первые продажи и MVP (работающую версию продукта). Проекты могут касаться различных отраслей – от анализа данных и автоматизации процессов до MedTech и EduTech.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусских разработчиков и предпринимателей впервые позвали в международный акселератор IT-стартапов Sber500. Помимо поддержки Сбера, участники получат экспертизу...
 
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