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Белорусским стартапам помогут Сбер и менторы Кремниевой долины
Источник материала: Myfin
Помимо Беларуси и России, ожидаются заявки из Израиля, Казахстана, Латвии, Литвы и Эстонии.
Все этапы акселерационной программы будут курировать менторы из Кремниевой долины и международные эксперты.
«Приход Sber500 в
Беларусь – это одновременно и новые
возможности, и непростой вызов для
носителей свежих идей, который все же
однозначно стоит принять, – пояснил
председатель правления
Лучшие стартапы смогут претендовать на инвестиции от фонда Fort Ross Seed Fund и еще более чем 10 фондов-партнеров.
Принять участие в программе могут стартапы, уже имеющие юрлицо, первые продажи и MVP (работающую версию продукта). Проекты могут касаться различных отраслей – от анализа данных и автоматизации процессов до MedTech и EduTech.
Источник: Myfin.by
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