Доллар и евро подешевели. Узнайте курс валют на 9 декабря 2020

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.009 рубля до 2.5482, что составило 0.35%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.0288 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.004 (0.13%), на 9 декабря 2020 курс составил 3.0928. По итогам месяца евро вырос на 0.0311 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0033 рублей (0.09%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.1333 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 24 674 400 18 556 600 18 566 000

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.5 – 2.546 рублей, курс продажи доллара 2.549 – 2.615. Евро можно было продать в диапазоне 3.03 – 3.087 рублей, купить – 3.092 – 3.155.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =73.5 (стоимость 1 доллара равна 73.5 российских рубля),

=73.5 (стоимость 1 доллара равна 73.5 российских рубля), EUR/USD =1.213 (1 евро стоит 1.213 доллар),

=1.213 (1 евро стоит 1.213 доллар), EUR/RUB =89.2 (89.2 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .