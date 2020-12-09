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Доллар и евро подешевели. Узнайте курс валют на 9 декабря 2020
Источник материала: Myfin
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.5 – 2.546 рублей, курс продажи доллара 2.549 – 2.615. Евро можно было продать в диапазоне 3.03 – 3.087 рублей, купить – 3.092 – 3.155.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
Полную информацию о
Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить
Источник: Myfin.by
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9 декабря 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.5482, курс евро 3.0928, курс российского рубля (100 RUB)...
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