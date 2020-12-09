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Почобут о деле Автуховича: «Для начала стоит задать КГБ извечный вопрос: какие ваши доказательства?»
09.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Известный журналист объясняет, почему не верит в версии, которые подсовывают по поводу обвинений в терроризме бывшего политзаключенного и предпринимателя из Волковыска.
Анджей Почобут
— Уж очень это экзотический союз. Поэтому для начала стоит задать КГБ извечный вопрос: какие ваши доказательства? Нарезка вырванных из контекста высказываний связанного человека, который выглядит сильно избитым? Неоднократно судимый чудак, который охотно рассказывает о терактах?
Слабовато, пока для такого резонансного дела.
8 декабря в эфире «Беларусь 1»
Николай Автухович — ветеран афганской кампании, основатель частной службы такси в Волковыске. В 2006 году был осужден на три с половиной года за уклонение от уплаты налогов, был признан политзаключенным. В 2010 году был осужден на 5 лет по обвинению в хранении оружия.
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Почобут о деле Автуховича: «Для начала стоит задать КГБ извечный вопрос: какие ваши доказательства?»
Почему не стоит верить в версии, которые подсовывают по поводу обвинений в терроризме бывшего политзаключенного из Волковыска.
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