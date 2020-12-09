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Почобут о деле Автуховича: «Для  начала стоит задать КГБ извечный вопрос: какие ваши доказательства?»

09.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Известный журналист объясняет, почему не верит в версии, которые подсовывают по поводу обвинений в терроризме бывшего политзаключенного и предпринимателя из Волковыска.

Почобут о деле Автуховича: «Для  начала стоит задать КГБ извечный вопрос: какие ваши доказательства?»

Анджей Почобут обращает внимание на то, что по версии КГБ в составе «террористической группы» Николая Автуховича якобы состоял православный священник.

— Уж очень это экзотический союз. Поэтому для  начала стоит задать КГБ извечный вопрос: какие ваши доказательства? Нарезка вырванных из контекста высказываний связанного человека, который выглядит сильно избитым? Неоднократно судимый чудак, который охотно рассказывает о терактах?

Слабовато, пока для такого резонансного дела.

Николай Автухович: «Власть будет менять небольшая группа людей»

8 декабря в эфире «Беларусь 1» показали сюжет, в котором сообщается о задержании группы, которая использовала взрывы и поджоги как методы давления на силовиков и их семьи. Бывшего политзаключенного Николая Автуховича назвали «главарем террористической группы».

Житель Волковыска: «Весь город знает о фабрикации прошлых дел Автуховича»

Николай Автухович — ветеран афганской кампании, основатель частной службы такси в Волковыске. В 2006 году был осужден на три с половиной года за уклонение от уплаты налогов, был признан политзаключенным. В 2010 году был осужден на 5 лет по обвинению в хранении оружия.

 
 
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Почему не стоит верить в версии, которые подсовывают по поводу обвинений в терроризме бывшего политзаключенного из Волковыска.
 
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