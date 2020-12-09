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Одного из авторов песни о Бресте, в клипе на которую снялся Александр Рогачук, отправили «на сутки»

09.12.2020 15:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По словам жены, такое наказание брестчанин получил за пост в Телеграме. Также его сделали фигурантом уголовного дела о хулиганстве.


Владимир Миронюк (справа). Фото: Бинокль


Владельца брестской студии звукозаписи «Хата 44» Владимира Миронюка задержали 25 ноября возле дома. Он вышел прогреть двигатель.

«Он вышел во двор – и все. Пропал. Через час он мне позвонил и сказал, что его задержали. С тех пор мы с ним общаемся только через адвоката», – рассказала tut.by жена Владимира Юлия.

По ее словам, Владимира задержали на три дня по подозрению в хулиганстве – по ч. 1 ст. 339 УК. В тот же день в квартире, где он живет, по месту прописки и в микроавтобусе, который принадлежит матери Владимира, прошли обыски. Через несколько дней на телевизор, аудиосистему и автомобиль был наложен арест.

После трех суток заключения Миронюка повторно задержали по административному делу. Его отвезли в суд, где дали 10 суток ареста по ставшей уже популярной в Беларуси статье 23.34 КоАП.

«Судили его, насколько мне известно, за какое-то сообщение в одном из телеграм-каналов», – пояснила Юлия.

Она рассказала, что 4 декабря в квартире ее родителей прошел обыск, а 7 декабря силовики наведались в студию звукозаписи «Хата 44». Все оборудование опечатали и вывезли на склад.

Миронюк вышел из ИВС вечером 8 декабря.

Владимир Миронюк – один из авторов песни о Бресте, в клипе на которую снялся глава города Александр Рогачук.
 
Теги: Брест
 
 
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По словам жены, такое наказание брестчанин получил за пост в Телеграме. Также его сделали фигурантом уголовного дела о хулиганстве.
 
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