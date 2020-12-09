Samsung Galaxy A52 показали со всех сторон до анонса

Источник материала: Tut.by

Samsung готовится к выпуску не только топовых смартфонов серии Galaxy S21 , но и более доступных аппаратов Galaxy A. Известный инсайдер OnLeaks показал на качественных рендерах Galaxy A52 со всех сторон. Этот смартфон наверняка будет позиционироваться как «топ за свои деньги», ведь предыдущие Galaxy A50 и А51 до сих пор очень популярны и при этом стоят относительно немного.





Инсайдер называет смартфон Galaxy A52 5G. Будет ли у него только LTE-версия, пока неизвестно. Диагональ экрана новинки составит 6,5 дюйма, фронтальная камера разместится в вырезе в форме буквы «О» в центре панели. На задней пластиковой стороне корпуса — основная камера из четырех модулей и вспышка.











А еще в активе останется 3,5-мм порт для наушников, сканер отпечатков пальцев разместят прямо в экране. Габариты аппарата: 159,9×75,1×8,4 мм. Более точные характеристики инсайдер пока не озвучивает. Но ожидает, что девайс будут продавать примерно за 500 долларов. Но опять же — речь про 5G-версию. Вполне возможно, что на некоторых рынках появится LTE-модификация по более привлекательной стоимости.





Ниже — цены популярных сейчас смартфонов Samsung: