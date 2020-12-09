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Samsung Galaxy A52 показали со всех сторон до анонса
Источник материала: Tut.by
Samsung готовится к выпуску не только топовых смартфонов серии
Инсайдер называет смартфон Galaxy A52 5G. Будет ли у него только LTE-версия, пока неизвестно. Диагональ экрана новинки составит 6,5 дюйма, фронтальная камера разместится в вырезе в форме буквы «О» в центре панели. На задней пластиковой стороне корпуса — основная камера из четырех модулей и вспышка.
Ниже — цены популярных сейчас смартфонов Samsung:
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