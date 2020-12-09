Сумка в роддом: что важно взять для себя и ребенка

Источник материала: Tut.by

Роды — событие волнительное, а если уж они первые — тем более. Мы попросили опытного акушер-гинеколога Елену Корсак рассказать, как правильно собирать сумку в роддом. Сколько сумок вообще должно быть? Какие виды одежды и обуви подойдут? Составили список.

Елена Корсак Врач акушер-гинеколог высшей категории, основатель и руководитель Школы осознанного родительства «Briochinka — Планета семьи»

Сколько должно быть сумок и когда их везти в роддом

В теории собирается две сумки — для мамы и для ребенка. Но Елена Корсак замечает: иногда роддома требуют собирать три. Это сумка для родов, послеродового периода и отдельно — для ребенка.

Сумку для послеродового периода и для ребенка женщине еще могут привезти после родов.

— Если женщина едет рожать во второй половине дня и понимает, что роды произойдут вечером, когда передачи не принимают, можно взять с собой все сумки сразу. Это мое частное мнение, — подчеркивает врач.

Сумки обязательно должны быть моющиеся. В качестве них можно использовать большие пластиковые пакеты или специальные прозрачные сумки, в которых продают подушки или одеяла. Есть еще вариант — купить специальную сумку для роддома в онлайн-магазине или на сервисах, где можно также дополнительно укомплектовать ее необходимым содержимым.

Что должно быть в сумке для будущей мамы

Документы.

Телефон и зарядное устройство.

Халат или сорочка. Откажитесь от тяжелого махрового варианта, лучше взять легкий — с запахом или на молнии. Такой халат больше приспособлен для грудного вскармливания.

Откажитесь от тяжелого махрового варианта, лучше взять легкий — с запахом или на молнии. Такой халат больше приспособлен для грудного вскармливания. Компрессионные чулки. Но врач отмечает: в связи с тем, что надевать их непросто, это можно сделать дома, если вы провели гигиенические процедуры перед выездом в роддом. Компрессионные чулки нужны для профилактики тромбоэмболических осложнений, то есть они снижают риск образования тромбов в родах и в послеродовом периоде. Перед покупкой важно обсудить степень компрессии со своим участковым акушером-гинекологом: если у женщины есть варикозное расширение вен, степень компрессии будет иной, нежели у здоровой в этом плане роженицы.



Иллюстративный снимок. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сменная обувь. Елена советует взять две пары: резиновые сланцы (для родов и походов в душ) и еще одну пару моющейся обуви, которую будете носить в роддоме. Все тапочки категорически должны быть не матерчатыми.

Елена советует взять две пары: резиновые сланцы (для родов и походов в душ) и еще одну пару моющейся обуви, которую будете носить в роддоме. Все тапочки категорически должны быть не матерчатыми. Полотенце средних размеров.

Пара одноразовых пеленок.

Туалетная бумага. Желательно взять мягкую или даже влажную. Особенно важно это для женщин, у которых в анамнезе был геморрой.

Желательно взять мягкую или даже влажную. Особенно важно это для женщин, у которых в анамнезе был геморрой. Мыло. Елена Корсак рекомендует взять детское мыло с дозатором, которое имеет нейтральный pH. Оно подойдет и маме, и малышу, поэтому брать отдельно мыло для интимной гигиены не будет иметь смысла.

Елена Корсак рекомендует взять детское мыло с дозатором, которое имеет нейтральный pH. Оно подойдет и маме, и малышу, поэтому брать отдельно мыло для интимной гигиены не будет иметь смысла. Питьевая негазированная вода. Врач говорит, что объем должен быть не меньше литра. Сама Елена рекомендует и вовсе взять три бутылки по 0,5 литра или же две — 0,5 и литр. Лишним не будет — выпьете после родов.

Врач говорит, что объем должен быть не меньше литра. Сама Елена рекомендует и вовсе взять три бутылки по 0,5 литра или же две — 0,5 и литр. Лишним не будет — выпьете после родов. Еда. Она должна быть такой, чтобы быстро утолить голод, когда роды закончатся и нужно будет восполнить потраченную энергию. «Это может быть шоколадка, пачка зефира, печенья, — перечисляет акушер-гинеколог. — Если женщина едет в роддом вечером, ближе к ночи, когда ее в роддоме уже ничем до завтрака не покормят, можно взять даже, например, бутерброд с сыром.

Она должна быть такой, чтобы быстро утолить голод, когда роды закончатся и нужно будет восполнить потраченную энергию. «Это может быть шоколадка, пачка зефира, печенья, — перечисляет акушер-гинеколог. — Если женщина едет в роддом вечером, ближе к ночи, когда ее в роддоме уже ничем до завтрака не покормят, можно взять даже, например, бутерброд с сыром. Целлофановый пакет с детскими вещами: два подгузника, чепчик и носки. Этот пакет вам нужно будет отдать акушерке до родов, чтобы она одела новорожденного после его появления на свет.



Фото: Jason Leung, unsplash.com

Дополнительно можно взять с собой гигиеническую помаду, небольшое махровое полотенце или салфетку (их удобно смачивать и использовать в родах), маленькую горькую шоколадку. Последняя — на всякий случай, если женщину одолеет нестерпимое чувство голода прямо в родах.

Что положить в сумку, которая понадобится в первые дни после родов

Сорочка с запáхом.

Два бюстгальтера для кормления.

Упаковка одноразовых трусиков-сеточка (послеродовых).

Пара х/б трусов. Врач предлагает брать темные (черные, коричневые), но не белые: с учетом очень обильных выделений после родов.

Врач предлагает брать темные (черные, коричневые), но не белые: с учетом очень обильных выделений после родов. Носки.

Средства личной гигиены. Все, что вам нужно: зубная паста и щетка, крема, пилочка для ногтей, расческа, резинки и заколки, шампунь, гель для душа (их удобно брать в небольших расфасовках, как для путешествий), другие необходимые вещи. Если пользуетесь дезодорантом, предпочтителен вариант без отдушки.

Все, что вам нужно: зубная паста и щетка, крема, пилочка для ногтей, расческа, резинки и заколки, шампунь, гель для душа (их удобно брать в небольших расфасовках, как для путешествий), другие необходимые вещи. Если пользуетесь дезодорантом, предпочтителен вариант без отдушки. Две упаковки прокладок. Подойдут как послеродовые прокладки, так и урологические (без сетчатого слоя и крылышек).

Подойдут как послеродовые прокладки, так и урологические (без сетчатого слоя и крылышек). Вкладыши в бюстгальтер , которые в народе называют «прокладки для груди». Елена отмечает, что целую пачку вкладышей можно не брать, только половину: молозиво подтекает не так интенсивно, как молоко.

, которые в народе называют «прокладки для груди». Елена отмечает, что целую пачку вкладышей можно не брать, только половину: молозиво подтекает не так интенсивно, как молоко. Кружка и ложка.

Несколько пакетов. Подойдут обычные пакеты для мусора. Во-первых, туда можно будет сложить грязные вещи. Во-вторых, в послеродовых палатах нет урн, поэтому чтобы не складировать мусор на тумбочке, возьмите отдельный пакет.

Это то, что вам точно понадобится. Остальное можете взять по желанию: например, любимую пижаму, если она вам нужна.

Что необходимо ребенку и в каких количествах

Одежда. Из расчета один комплект — одни сутки. В роддоме вы скорее всего проведете три дня, но если едете на плановое кесарево — пять. Возьмите три «слипика» (комбинезончики), или вместо них можно взять трое ползунков и три кофточки. Также положите в сумку пару «бодиков».

Из расчета один комплект — одни сутки. В роддоме вы скорее всего проведете три дня, но если едете на плановое кесарево — пять. Возьмите три «слипика» (комбинезончики), или вместо них можно взять трое ползунков и три кофточки. Также положите в сумку пару «бодиков». Двое носков.

Шапочки. Кроме той, что вы отдадите акушерке в родах, возьмите еще две.



Фото: Jordan Nix, unsplash.com

«Антицарапки». Правда, Елена считает, что они не очень эффективны: «Я бы не рекомендовала их брать, потому что в них, как правило, слабые резинки и они легко с ручек ребенка снимаются. Лучше купить кофточки и «слипики» с закрывающимися ручками или взять с собой дополнительную пару носочков. Они хорошо выполняют задачу «антицарапок» и отлично фиксируются на руках».

Правда, Елена считает, что они не очень эффективны: «Я бы не рекомендовала их брать, потому что в них, как правило, слабые резинки и они легко с ручек ребенка снимаются. Лучше купить кофточки и «слипики» с закрывающимися ручками или взять с собой дополнительную пару носочков. Они хорошо выполняют задачу «антицарапок» и отлично фиксируются на руках». Пеленки. Две теплые и две легкие. Всего — четыре. Дополнительно возьмите одноразовые пеленки.

Две теплые и две легкие. Всего — четыре. Дополнительно возьмите одноразовые пеленки. Подгузники. Рассчитывайте на 5−7 подгузников в сутки. Выбирайте размер на 2−5 или 3−6 килограммов.

Рассчитывайте на 5−7 подгузников в сутки. Выбирайте размер на 2−5 или 3−6 килограммов. Влажные салфетки. Важно, чтобы они не имели в составе спирт. Если вы покупаете большую упаковку, лучше, чтобы она была не на липучке, а с закрывающимся пластиковым клапаном. После многократных открываний и закрываний липучка перестает плотно прилегать к пачке — салфетки высыхают.

Важно, чтобы они не имели в составе спирт. Если вы покупаете большую упаковку, лучше, чтобы она была не на липучке, а с закрывающимся пластиковым клапаном. После многократных открываний и закрываний липучка перестает плотно прилегать к пачке — салфетки высыхают. Крем под подгузник. Он нужен для защиты от опрелостей.

Он нужен для защиты от опрелостей. Крем или молочко для ухода за кожей новорожденного.

Крем «Бепантен», «Пурелан» или «Ланолин». Он понадобится для обработки царапин и опрелостей. Также врач не рекомендует покупать специальные кремы для сосков. Но вместо них как раз можно использовать вышеперечисленные кремы, если возникнут трещины сосков.

Он понадобится для обработки царапин и опрелостей. Также врач не рекомендует покупать специальные кремы для сосков. Но вместо них как раз можно использовать вышеперечисленные кремы, если возникнут трещины сосков. Детское мыло. Если оно уже лежит в сумке для родов, то этот пункт пропускайте.



Фото: unsplash.com

— Молокоотсос с собой брать не нужно. Наши роддома ими оснащены, они есть в специальной комнате для кормления. Молокоотсосом можно будет воспользоваться в случае возникновения трудностей, — добавляет акушер-гинеколог. — Если у женщины плоские или втянутые соски, она может взять с собой в роддом накладки на соски. Если соски хорошо выражены и контурируются, эти накладки не понадобятся.

Какие вещи в роддом лучше не брать

— В роддом нельзя брать скоропортящиеся продукты, дамские сумочки. Также оставьте дома большие суммы денег: администрация не несет ответственности за ваши ценные вещи, — напоминает Елена Корсак. — Хотя немного денег можно взять, если понадобится купить в буфете бутылку воды или какие-либо необходимые средства гигиены. Также я считаю, что в роддом не стоит брать украшения: их стоит снять и оставить дома перед тем, как ехать.