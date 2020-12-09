Сумка в роддом: что важно взять для себя и ребенка

Роды — событие волнительное, а если уж они первые — тем более. Мы попросили опытного акушер-гинеколога Елену Корсак рассказать, как правильно собирать сумку в роддом. Сколько сумок вообще должно быть? Какие виды одежды и обуви подойдут? Составили список.
Елена КорсакВрач акушер-гинеколог высшей категории, основатель и руководитель Школы осознанного родительства «Briochinka — Планета семьи»
Сколько должно быть сумок и когда их везти в роддом
В теории собирается две сумки — для мамы и для ребенка. Но Елена Корсак замечает: иногда роддома требуют собирать три. Это сумка для родов, послеродового периода и отдельно — для ребенка.
Сумку для послеродового периода и для ребенка женщине еще могут привезти после родов.
— Если женщина едет рожать во второй половине дня и понимает, что роды произойдут вечером, когда передачи не принимают, можно взять с собой все сумки сразу. Это мое частное мнение, — подчеркивает врач.
Сумки обязательно должны быть моющиеся. В качестве них можно использовать большие пластиковые пакеты или специальные прозрачные сумки, в которых продают подушки или одеяла. Есть еще вариант — купить специальную сумку для роддома в онлайн-магазине или на сервисах, где можно также дополнительно укомплектовать ее необходимым содержимым.
Что должно быть в сумке для будущей мамы
Документы.
Телефон и зарядное устройство.
Халат или сорочка. Откажитесь от тяжелого махрового варианта, лучше взять легкий — с запахом или на молнии. Такой халат больше приспособлен для грудного вскармливания.
Компрессионные чулки. Но врач отмечает: в связи с тем, что надевать их непросто, это можно сделать дома, если вы провели гигиенические процедуры перед выездом в роддом. Компрессионные чулки нужны для профилактики тромбоэмболических осложнений, то есть они снижают риск образования тромбов в родах и в послеродовом периоде. Перед покупкой важно обсудить степень компрессии со своим участковым акушером-гинекологом: если у женщины есть варикозное расширение вен, степень компрессии будет иной, нежели у здоровой в этом плане роженицы.
Сменная обувь. Елена советует взять две пары: резиновые сланцы (для родов и походов в душ) и еще одну пару моющейся обуви, которую будете носить в роддоме. Все тапочки категорически должны быть не матерчатыми.
Полотенце средних размеров.
Пара одноразовых пеленок.
Туалетная бумага. Желательно взять мягкую или даже влажную. Особенно важно это для женщин, у которых в анамнезе был геморрой.
Мыло. Елена Корсак рекомендует взять детское мыло с дозатором, которое имеет нейтральный pH. Оно подойдет и маме, и малышу, поэтому брать отдельно мыло для интимной гигиены не будет иметь смысла.
Питьевая негазированная вода. Врач говорит, что объем должен быть не меньше литра. Сама Елена рекомендует и вовсе взять три бутылки по 0,5 литра или же две — 0,5 и литр. Лишним не будет — выпьете после родов.
Еда. Она должна быть такой, чтобы быстро утолить голод, когда роды закончатся и нужно будет восполнить потраченную энергию. «Это может быть шоколадка, пачка зефира, печенья, — перечисляет акушер-гинеколог. — Если женщина едет в роддом вечером, ближе к ночи, когда ее в роддоме уже ничем до завтрака не покормят, можно взять даже, например, бутерброд с сыром.
Целлофановый пакет с детскими вещами: два подгузника, чепчик и носки. Этот пакет вам нужно будет отдать акушерке до родов, чтобы она одела новорожденного после его появления на свет.
Дополнительно можно взять с собой гигиеническую помаду, небольшое махровое полотенце или салфетку (их удобно смачивать и использовать в родах), маленькую горькую шоколадку. Последняя — на всякий случай, если женщину одолеет нестерпимое чувство голода прямо в родах.
Что положить в сумку, которая понадобится в первые дни после родов
Пара х/б трусов. Врач предлагает брать темные (черные, коричневые), но не белые: с учетом очень обильных выделений после родов.
Носки.
Средства личной гигиены. Все, что вам нужно: зубная паста и щетка, крема, пилочка для ногтей, расческа, резинки и заколки, шампунь, гель для душа (их удобно брать в небольших расфасовках, как для путешествий), другие необходимые вещи. Если пользуетесь дезодорантом, предпочтителен вариант без отдушки.
Две упаковки прокладок. Подойдут как послеродовые прокладки, так и урологические (без сетчатого слоя и крылышек).
Вкладыши в бюстгальтер, которые в народе называют «прокладки для груди». Елена отмечает, что целую пачку вкладышей можно не брать, только половину: молозиво подтекает не так интенсивно, как молоко.
Кружка и ложка.
Несколько пакетов. Подойдут обычные пакеты для мусора. Во-первых, туда можно будет сложить грязные вещи. Во-вторых, в послеродовых палатах нет урн, поэтому чтобы не складировать мусор на тумбочке, возьмите отдельный пакет.
Это то, что вам точно понадобится. Остальное можете взять по желанию: например, любимую пижаму, если она вам нужна.
Что необходимо ребенку и в каких количествах
Одежда. Из расчета один комплект — одни сутки. В роддоме вы скорее всего проведете три дня, но если едете на плановое кесарево — пять. Возьмите три «слипика» (комбинезончики), или вместо них можно взять трое ползунков и три кофточки. Также положите в сумку пару «бодиков».
Двое носков.
Шапочки. Кроме той, что вы отдадите акушерке в родах, возьмите еще две.
«Антицарапки». Правда, Елена считает, что они не очень эффективны: «Я бы не рекомендовала их брать, потому что в них, как правило, слабые резинки и они легко с ручек ребенка снимаются. Лучше купить кофточки и «слипики» с закрывающимися ручками или взять с собой дополнительную пару носочков. Они хорошо выполняют задачу «антицарапок» и отлично фиксируются на руках».
Пеленки. Две теплые и две легкие. Всего — четыре. Дополнительно возьмите одноразовые пеленки.
Подгузники. Рассчитывайте на 5−7 подгузников в сутки. Выбирайте размер на 2−5 или 3−6 килограммов.
Влажные салфетки. Важно, чтобы они не имели в составе спирт. Если вы покупаете большую упаковку, лучше, чтобы она была не на липучке, а с закрывающимся пластиковым клапаном. После многократных открываний и закрываний липучка перестает плотно прилегать к пачке — салфетки высыхают.
Крем под подгузник. Он нужен для защиты от опрелостей.
Крем или молочко для ухода за кожей новорожденного.
Крем «Бепантен», «Пурелан» или «Ланолин». Он понадобится для обработки царапин и опрелостей. Также врач не рекомендует покупать специальные кремы для сосков. Но вместо них как раз можно использовать вышеперечисленные кремы, если возникнут трещины сосков.
Детское мыло. Если оно уже лежит в сумке для родов, то этот пункт пропускайте.
— Молокоотсос с собой брать не нужно. Наши роддома ими оснащены, они есть в специальной комнате для кормления. Молокоотсосом можно будет воспользоваться в случае возникновения трудностей, — добавляет акушер-гинеколог. — Если у женщины плоские или втянутые соски, она может взять с собой в роддом накладки на соски. Если соски хорошо выражены и контурируются, эти накладки не понадобятся.
Какие вещи в роддом лучше не брать
— В роддом нельзя брать скоропортящиеся продукты, дамские сумочки. Также оставьте дома большие суммы денег: администрация не несет ответственности за ваши ценные вещи, — напоминает Елена Корсак. — Хотя немного денег можно взять, если понадобится купить в буфете бутылку воды или какие-либо необходимые средства гигиены. Также я считаю, что в роддом не стоит брать украшения: их стоит снять и оставить дома перед тем, как ехать.