Портал KYKY.ORG заблокирован на территории Беларуси

Источник материала: Tut.by

Портал KYKY.ORG перестал открываться у некоторых пользователей из Беларуси. Так, при попытке зайти на ресурс через byfly появляется надпись «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь „О средствах массовой информации“». У абонентов же других операторов ресурс пока может открываться.



Скриншот: сайт kyky.org

Действительно — адрес этого ресурса попал в список ресурсов ограниченного доступа БелГИЭ (напомним, что список с такими ресурсами недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров).

Само издание написало у себя в Telegram-канале следующее: «Итак, ребята, это все же произошло — хоть и на несколько месяцев позже, чем мы думали. KYKY заблокирован на территории Беларуси по решению Мининформа. Мы не унываем, потому что знаем: вы разбираетесь в ВПНах и современных трафиках лучше, чем государственные министерства — в блокировках. Мы продолжим работать, пусть это и хлопотное дельце!».

У сайта уже были проблемы с доступом в августе, во время отключения интернета — тогда в компании hoster.by пояснили, что причина связана с частичной блокировкой зарубежного трафика: тогда у Kyky.org возникла проблема с SSL-сертификатом, так как в этом случае для проверки подлинности необходим зарубежный трафик.