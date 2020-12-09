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Портал KYKY.ORG заблокирован на территории Беларуси

09.12.2020 15:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Портал KYKY.ORG перестал открываться у некоторых пользователей из Беларуси. Так, при попытке зайти на ресурс через byfly появляется надпись «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь „О средствах массовой информации“». У абонентов же других операторов ресурс пока может открываться.


Скриншот: сайт kyky.org

Действительно — адрес этого ресурса попал в список ресурсов ограниченного доступа БелГИЭ (напомним, что список с такими ресурсами недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров).

Само издание написало у себя в Telegram-канале следующее: «Итак, ребята, это все же произошло — хоть и на несколько месяцев позже, чем мы думали. KYKY заблокирован на территории Беларуси по решению Мининформа. Мы не унываем, потому что знаем: вы разбираетесь в ВПНах и современных трафиках лучше, чем государственные министерства — в блокировках. Мы продолжим работать, пусть это и хлопотное дельце!».

У сайта уже были проблемы с доступом в августе, во время отключения интернета — тогда в компании hoster.by пояснили, что причина связана с частичной блокировкой зарубежного трафика: тогда у Kyky.org возникла проблема с SSL-сертификатом, так как в этом случае для проверки подлинности необходим зарубежный трафик.

 
 
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Так, при попытке зайти на ресурс через byfly появляется надпись «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики...
 
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