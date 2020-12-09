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Портал KYKY.ORG заблокирован на территории Беларуси
Источник материала: Tut.by
Портал KYKY.ORG перестал открываться у некоторых пользователей из Беларуси. Так, при попытке зайти на ресурс через byfly появляется надпись «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь „О средствах массовой информации“». У абонентов же других операторов ресурс пока может открываться.
Действительно — адрес этого ресурса попал в список ресурсов ограниченного доступа БелГИЭ (напомним, что список с такими ресурсами недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров).
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Так, при попытке зайти на ресурс через byfly появляется надпись «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики...
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