«Рожает необразованное быдло», а протесты в Беларуси - фейк. Кто из звезд говорит такое?

Источник материала: Tut.by

Известные люди дают много интервью и снимаются в различных шоу. И если некоторые из них скучные, в других порой слышишь такое, что волосы дыбом встают. Мы решили вспомнить странные высказывания звезд и спросить у вас: помните ли вы, кто это сказал? Если не помните — постарайтесь угадать, будет интересно. Но предупреждаем: и здесь без политики не обойдется.