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«Рожает необразованное быдло», а протесты в Беларуси - фейк. Кто из звезд говорит такое?
Источник материала: Tut.by
Известные люди дают много интервью и снимаются в различных шоу. И если некоторые из них скучные, в других порой слышишь такое, что волосы дыбом встают. Мы решили вспомнить странные высказывания звезд и спросить у вас: помните ли вы, кто это сказал? Если не помните — постарайтесь угадать, будет интересно. Но предупреждаем: и здесь без политики не обойдется.
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Знаменитости дают так много интервью и так активны в соцсетях, что нет-нет, да и проскочит в их речи что-то странное. Сделали тест по таким «косякам».
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