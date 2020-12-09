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Низкий курс доллара продолжает заманивать в ловушки обменников. Почему не нужно вестись на эту удочку?

09.12.2020 15:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Низкий курс доллара продолжает заманивать в ловушки обменников. Почему не нужно вестись на эту удочку?
Иллюстративное фото
Низкие курсы доллара в кассах банков продолжают пугать держателей валютных сбережений. Возникает мысль — неужели доллар будет дешеветь и дальше? Может быть, перевести депозиты в рубли? Однако сегодня не стоит поддаваться этой сиюминутной слабости.

Если вы привыкли копить деньги в долларах, продолжайте это делать и дальше. Почему? Курс евро непредсказуем, он очень резко меняется в зависимости от ситуации на рынке. Курс рубля, как показали события августа и октября, может принести такие неприятные сюрпризы, что приходится пить успокаивающие.

Между тем, доллар сегодня находится на минимумах — это прекрасный повод, чтобы сделать заначку в американской валюте. Ведь, согласно мнению большинства экспертов, к Новому году нас ждет новый скачок курса доллара вверх.

9 декабря в России установились следующие курсы валют:

- курс доллара на 10 декабря понижен на 35,61 копейки, до 73,3057 RUB;

- курс евро на 10 декабря снижен на 26,26 копейки, до 88,9418 RUB.

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 9 декабря выглядят следующим образом:

- курс доллара снизился на 0,0090 (-0,35%), до 2,5482 белорусского рубля;

- евро ушел вниз на 0,0040 (-0,13%), до 3,0928 белорусского рубля;

- российский рубль стал дороже на 0,0033 (+0,09%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4775 белорусского рубля, за сотню.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Если вы привыкли копить деньги в долларах, продолжайте это делать и дальше.
 
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