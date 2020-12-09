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На месте Simple, «Дэпо», «Лаўкі» открылись заведения со странными названиями. Попытались узнать, что за они

09.12.2020 15:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В середине ноября известный белорусский ресторатор Влад Луневич объявил о том, что многие его проекты закрываются. И вот в начале декабря некоторые из них снова начали работать, правда, под странными названиями. «Дэпо» превратилось в «Кафе 2», «Лаўка» стала «Кафе 3», а на месте Simple вчера открылся «Ресторан 1».

О камбэке уже под новой вывеской команда проекта рассказала в своем Instagram: «Современная белорусская кухня. Вино. Эстетика. Воздух. Возвращение». А еще предложила задать все возникшие вопросы лично, посетив заведение. И конечно, не забыла дописать, что работники сильно соскучились.

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В середине ноября известный белорусский ресторатор Влад Луневич объявил о том, что многие его проекты закрываются. И вот в начале декабря некоторые из них снова...
 
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