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На месте Simple, «Дэпо», «Лаўкі» открылись заведения со странными названиями. Попытались узнать, что за они
Источник материала: Onliner
В середине ноября известный белорусский ресторатор Влад Луневич
О камбэке уже под новой вывеской команда проекта рассказала в своем Instagram: «Современная белорусская кухня. Вино. Эстетика. Воздух. Возвращение». А еще предложила задать все возникшие вопросы лично, посетив заведение. И конечно, не забыла дописать, что работники сильно соскучились.
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