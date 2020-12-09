На месте Simple, «Дэпо», «Лаўкі» открылись заведения со странными названиями. Попытались узнать, что за они

Источник материала: Onliner

В середине ноября известный белорусский ресторатор Влад Луневич объявил о том, что многие его проекты закрываются. И вот в начале декабря некоторые из них снова начали работать, правда, под странными названиями. «Дэпо» превратилось в «Кафе 2», «Лаўка» стала «Кафе 3», а на месте Simple вчера открылся «Ресторан 1».

О камбэке уже под новой вывеской команда проекта рассказала в своем Instagram: «Современная белорусская кухня. Вино. Эстетика. Воздух. Возвращение». А еще предложила задать все возникшие вопросы лично, посетив заведение. И конечно, не забыла дописать, что работники сильно соскучились.