Минчанин открыто вынес из магазина 12 упаковок семги, и никто даже не заметил. Причина в харизме

Источник материала: Onliner

Необычно дерзкое надругательство над законом, рыбой и одним из столичных магазинов совершил 38-летний минчанин. Он зашел в торговый зал, положил в коробку 12 упаковок дорогой рыбы (почти на 500 рублей) и вышел. Все подумали — мерчандайзер.

В сентябре этого года 38-летний минчанин зашел в один из столичных магазинов и похитил 12 упаковок филе семги на общую сумму 498 рублей. Мужчина, выдавая себя за мерчандайзера данного магазина, взял коробку и сложил в нее рыбу. После чего вышел из торгового объекта и скрылся, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Позже подозреваемый был задержан сотрудниками милиции. В ходе допроса он рассказал, что похищенный товар продавал случайным прохожим по низкой цене.

— Установлено, что мужчина действительно работал мерчандайзером, но в другом супермаркете. Имея соответствующий бейдж и зная все особенности, минчанин решил совершить хищение, — уточнили в СК.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205 (кража) Уголовного кодекса Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ущерб возмещен в полном объеме.