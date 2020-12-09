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Караник: надо составить список тех, кто не трудоустроен. Это для безопасности

09.12.2020 15:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Руководитель Гродненской области Владимир Караник выдвинул идею: составить базу данных тех, кто не имеет работы. Объяснил зачем: подобные люди подвержены несчастным случаям и происшествиям разного рода, поэтому с таким контингентом «надо работать». Безопасность должны обеспечить разные профильные службы — милиция, МЧС и так далее. Эту мысль обсуждали на совещании в облисполкоме.

Привели статистику: за 11 месяцев года увеличилось число пожаров и смертей от огня. Погибшие — преимущественно безработные и пенсионеры, констатирует исполком. И уточняет: провоцирующий фактор — алкоголь. Похожая ситуация и по линии МВД. А значит, считает глава области, «этой категории населения» необходимо уделить пристальное внимание:

— Нужно максимально оперативно во всех районах составить базу данных тех, кто не трудоустроен, и работать с ней. Тем, кто хочет трудиться, — помочь. Тех, кто занят в теневом бизнесе, — вывести на прозрачную экономическую деятельность. К взаимодействию с выпивающими и ведущими асоциальный образ жизни подключать психологов и наркологическую службу.

Пешеходов и велосипедистов, которые определены как основные жертвы ДТП,  уже активно защищают. Повысить результативность, считает Караник, поможет оснащение спецодежды отражателями на предприятиях.

Кроме того, председатель облисполкома отметил, что дали результат противоэпидемические мероприятия. Но рекомендовал взвешенно подойти к новогодним торжествам. В частности, устраивать праздники для детей с минимальным присутствием родителей, а корпоративы перевести в онлайн-формат.

 
 
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Руководитель Гродненской области Владимир Караник выдвинул идею: составить базу данных тех, кто не имеет работы. Объяснил зачем: подобные люди подвержены...
 
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