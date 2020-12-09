В США радикалы захватили участок земли и объявили его зоной свободной от правительства

Источник материала: ОНТ

«Левые» радикалы в Портленде, похоже, объявили войну полиции и государству. Антифашисты в буквальном смысле отбили у силовиков кусок земли с домами и объявили его зоной, свободной от правительства.

Началось всё с конфликта, который привел к аресту семи темнокожих. За то, что те якобы незаконно заняли пустой дом. После того, как их попросили на выход, к решению жилищного вопроса подключились представители радикального объединения «антифа». Вооружившись камнями, они прогнали полицейских. В знак протеста жители строят баррикады и требуют остановить произвол. Иначе – война. Местная полиция пока решила поставить конфликт на паузу.

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