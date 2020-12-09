«Минчанка» проиграла венгерскому «Вашашу» в матче кубка ЕКB

Источник материала: ОНТ

Волейболистки «Минчанки» завершили выступление в Кубке ЕКВ. Наша команда уступила венгерскому «Вашашу».

Белоруски очень здорово начли эту встречу, выиграв две партии – 25:21 и 25:19. Казалось, что эта встреча останется за «Минчанкой» и команда добудет путёвку в четвертьфинал. Но дальше произошёл необъяснимый провал в игре белорусок — они проиграли два сета. А решающую партию уступили на тай-брейке — 14:16.

Лучшим бомбардиром белорусской команды стала Маргарита Степаненко — она набрала 21 очко.

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