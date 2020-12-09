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Женщина поменяла пол, чтобы не платить за кредит
Источник материала: ОНТ
К каким только уловкам не прибегают недобросовестные граждане, лишь бы не платить по счетам. Так, в российском Ярославле женщина сменила пол, чтобы избежать долга по кредиту. Об этом
Сообщается, что взявшая кредит 39-летняя россиянка не выходила на связь с приставами и даже стала жить по другому адресу. Она задолжала около 280 тысяч российских рублей. Позже выяснилось, что она поменяла пол на мужской, а также взяла новое имя.
Однако специалисты, занимающиеся розыском гражданки, распутали этот клубок. Уточняется, что в итоге приставы смогли взыскать с должника все средства в полном объеме.
Фото pixabay
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К каким только уловкам не прибегают недобросовестные граждане, лишь бы не платить по счетам. Так, в российском Ярославле женщина сменила пол, чтобы избежать долга...
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