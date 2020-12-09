Женщина поменяла пол, чтобы не платить за кредит

Источник материала: ОНТ

К каким только уловкам не прибегают недобросовестные граждане, лишь бы не платить по счетам. Так, в российском Ярославле женщина сменила пол, чтобы избежать долга по кредиту. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителей Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

Сообщается, что взявшая кредит 39-летняя россиянка не выходила на связь с приставами и даже стала жить по другому адресу. Она задолжала около 280 тысяч российских рублей. Позже выяснилось, что она поменяла пол на мужской, а также взяла новое имя.

Однако специалисты, занимающиеся розыском гражданки, распутали этот клубок. Уточняется, что в итоге приставы смогли взыскать с должника все средства в полном объеме.









Фото pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram