ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Женщина поменяла пол, чтобы не платить за кредит

09.12.2020 15:25 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Женщина поменяла пол, чтобы не платить за кредит

К каким только уловкам не прибегают недобросовестные граждане, лишь бы не платить по счетам. Так, в российском Ярославле женщина сменила пол, чтобы избежать долга по кредиту. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителей Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

Сообщается, что взявшая кредит 39-летняя россиянка не выходила на связь с приставами и даже стала жить по другому адресу. Она задолжала около 280 тысяч российских рублей. Позже выяснилось, что она поменяла пол на мужской, а также взяла новое имя.

Однако специалисты, занимающиеся розыском гражданки, распутали этот клубок. Уточняется, что в итоге приставы смогли взыскать с должника все средства в полном объеме.



Фото pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К каким только уловкам не прибегают недобросовестные граждане, лишь бы не платить по счетам. Так, в российском Ярославле женщина сменила пол, чтобы избежать долга...
 
Новости дня
Новости разные
 
Профсоюзный лидер: Все больше людей уходит в протестное движение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика