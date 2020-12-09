Источник материала: Хартия'97

Российская олимпийская чемпионка призналась в употреблении допинга 9.12.2020, 15:25

Анфиса Резцова

Перед Олимпиадой-1988 российской сборной переливали кровь.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и победительница Игр в лыжных гонках Анфиса Резцова заявила, что ей кололи допинг во время карьеры, сообщает "Зеркало недели. Украина" .

Перед Олимпиадой-1988 российской сборной переливали кровь.

"Когда кровь вводили мне, я не чувствовала. А чувствовала допинг, когда нас кололи во все места: и сюда, и сюда, и сюда. Да, эффект был. Это когда я вернулась в лыжи в 96-м. Пахала как лось, и мне сказали: надо еще делать это.

Не отрекаюсь от допинга, я это делала. Я не знаю, допинг это или не допинг, помощь или не помощь? Ни одного препарата не знаю и знать не хочу. Мне это помогало - и все.

Если бы я попалась, то, наверное, уже отвечала бы. Перед иконой говорю: я не знаю, что мне кололи. Добавка - по кайфу, я их обыгрываю и слава Богу. Я знаю, что сейчас допинг сплошь и рядом", - цитирует Резцову Sports.ru.

Стоит отметить, что Резцова стала первой в истории олимпийской чемпионкой по биатлону. Она завершила карьеру в 2000-м году.

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