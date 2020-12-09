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Автоэксперты назвали правила прогрева двигателя зимой
Источник материала: Хартия'97
Автоэксперты назвали правила прогрева двигателя зимой
Что будет, если не подготавливать двигатель к работе в холодную погоду?
Специалисты рассказали, для чего нужно осуществлять процедуру прогрева двигателя. Кроме того, они напомнили автолюбителям, что будет, если не подготавливать силовой агрегат к работе в холодную погоду, пишет
Каждый водитель знает – зимой, прежде чем начать движение после длительной стоянки, нужно дождаться прогрева двигателя на холостом ходу. Если этого не сделать, силовой агрегат будет работать в неправильном режиме. На морозе свойства металла немного меняются и при резких нагрузках можно спровоцировать поломку. Материалы должны достигнуть своего нормального состояния.
Аналогично низкая температура действует и на сальники с прокладками. В замёрзшем состоянии те могут не выдержать работы и начнут пропускать масло наружу. Потеря смазочного материала чревата серьёзной и дорогостоящей поломкой.
Наконец, масло также должно прогреться. Оно должно достигнуть необходимой консистенции и разогреться, чтобы обволакивать подвижные детали по всей площади. В поддоне коробки передач оно разогревается дольше всего. Все эти факторы указывают – греть мотор необходимо, но не все автовладельцы знают, до какой степени.
В идеальном варианте нужно прогревать двигатель до рабочей температуры, но это длительный процесс, а в случае с дизельной установкой разогреть на холостых её не удастся. Эксперты рекомендуют греть мотор, пока стрелка термометра не достигнет первой отметки. После этого можно неспешно начинать движение.
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Что будет, если не подготавливать двигатель к работе в холодную погоду?
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