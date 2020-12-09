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Партизаны из Копища передали привет всем протестующим белорусам
Источник материала: Хартия'97
Партизаны из Копища передали привет всем протестующим белорусам
Фотофакт.
Четыре месяца назад начались самые массовые и самые продолжительные в истории независимой Беларуси протесты.
Сегодня, 9 декабря, партизаны из Копище передали привет всем протестующим белорусам, сообщает телеграм-канал
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