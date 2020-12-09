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Мининформ заблокировал KYKY. Что дальше?

09.12.2020 15:35 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Ребята, это всё же произошло – хоть и на несколько месяцев позже, чем мы думали. KYKY заблокирован на территории Беларуси по решению Мининформа.

Мы не унываем, потому что знаем: вы разбираетесь в ВПНах и современных трафиках лучше, чем государственные министерства — в блокировках. Мы продолжим работать, пусть это и хлопотное дельце!

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Ребята, это всё же произошло – хоть и на несколько месяцев позже, чем мы думали. KYKY заблокирован на территории Беларуси по решению Мининформа. Мы не унываем, потому...
 
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