Мининформ заблокировал KYKY. Что дальше?

Источник материала: KYKY

Ребята, это всё же произошло – хоть и на несколько месяцев позже, чем мы думали. KYKY заблокирован на территории Беларуси по решению Мининформа.



Мы не унываем, потому что знаем: вы разбираетесь в ВПНах и современных трафиках лучше, чем государственные министерства — в блокировках. Мы продолжим работать, пусть это и хлопотное дельце!

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