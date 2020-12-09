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Мининформ заблокировал KYKY. Что дальше?
Источник материала: KYKY>
Ребята, это всё же произошло – хоть и на несколько месяцев позже, чем мы думали. KYKY заблокирован на территории Беларуси по решению Мининформа.
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Ребята, это всё же произошло – хоть и на несколько месяцев позже, чем мы думали. KYKY заблокирован на территории Беларуси по решению Мининформа. Мы не унываем, потому...
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