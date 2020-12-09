Вячеслав Кебич: «Когда белорусов начинают бить, тогда нас успокоить тяжело»

В среду, 9 декабря, в возрасте 83 лет скончался Вячеслав Кебич, первый руководитель независимой Беларуси. Naviny.by приводят яркие высказывания Кебича о политике и жизни из интервью разных лет.





Про Беларусь во времена СССР

Беларусь была союзной республикой, которая жила без дотаций. Наоборот, мы другим помогали, в том числе РСФСР. На содержании БССР, с точки зрения питания, находились Ленинград, Москва и весь Северный флот. Украина, которая считалась житницей СССР, и та была на дотациях.

Про взносы и зарплаты в советские времена

Мы все многие десятилетия платили взносы. Ни много ни мало — ежемесячно 1% от зарплаты. Я посчитал, что за свою партийную жизнь добровольно, взносами, отдал КПСС две первых модели «Жигулей»!

В бытность гендиректором завода Кирова я получал от 1000 до 1200 рублей. Хотя оклад у меня был 340 рублей. Ввиду того, что наш завод выпускал продукцию на экспорт, а в соцсоревнованиях мы занимали первые места, я получал в разы больше.

Это были огромные по тем меркам деньги. Вот и считайте: если я получал 1200, то каждый месяц отдавал партии 12 рублей, по-простому — килограмм селедки.

Про помыслы руководителя

Я с молодых лет знал (и это всегда работало!), что портить отношения с людьми вредно. И бессмысленно. Если бы я руководствовался иными помыслами, то вряд ли наша республика в тот критический переходный момент начала 90-х смогла бы лавировать и при всех многочисленных трудностях оставаться на плаву.

Про свою главную заслугу

Я считаю своей заслугой, что не допустил [в апреле 1991 года] самого главного: у нас единственная республика, где не стреляли.

Про нелюбовь к власти

После развала Советского Союза народ стал жить плохо. Обывателю нет дела до того, чем занимаются политики, как идут взаимные связи с другими республиками. Он знает: вчера я за 15 копеек покупал бутылку молока, а сегодня она стоит уже 25 копеек. Да и власть всегда не любят. Когда человек долго находится во власти, его перестают любить. Потому что во всех бедах общества, независимо от того, что в целом происходит в мире, народ будет винить человека во власти.

Про Бориса Ельцина

Ельцину хотелось стать государем немедленно. Если бы тогда [во время подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года] поставили вопрос о создании нового союза с новыми полномочиями, в который бы вошли Беларусь, Россия и Казахстан, все бы проголосовали за то, чтобы Ельцин его возглавил. Но такого вопроса тоже не было, потому что Ельцину было главное дорваться до власти.

Про хорошие отношения и жизнь в долг

Сегодня хочу смело сказать — я практически не платил ни за газ, ни за электроэнергию, ни за нефть. Потому что были хорошие отношения. Помню, приезжаю к Черномырдину [председателю правительства РФ], говорю: «Виктор, ты знаешь, «Газпром» требует — я задолжал. Дай мне технический кредит». — «Сколько нужно?» — «Допустим, 150 миллионов». Технический кредит — это значит, я деньги не получаю — их напрямую переводят за газ, а на мне повисает долг. Через три месяца я снова у него, говорю: «Знаешь, оппозиция рассказывает, что я в долгах. Спиши мне их!». И Черномырдин звонит министру финансов: «Сколько там Кебич тебе должен? Спиши ты ему, что с него возьмешь?». Вот так года три Беларусь и существовала...

Про плоды своего труда

Но когда я освободился [от должности председателя Совмина в 1994 году], я увидел, что есть жизнь и вне Дома правительства. Сегодня лучше всего вспоминаю студенчество, завод и Госплан — это был маленький Совет министров, и я видел конкретные плоды своего труда. Так что тот, кто думает, что я не принес стране ничего хорошего… Да у меня вся жизнь была — работа на Беларусь. Чего стоит решение чернобыльской проблемы, где выселение людей и строительство новых поселков было возложено полностью на Госплан. Или строительство метро, Театра музкомедии, хлебозавода №6, где я был фактически прорабом…

Про взятки

Я когда был премьером уже после распада Советского Союза, если бы мне кто-то пришел и показал, что даст деньги, я бы сгорел со стыда, а он бы никогда больше не нашел себе места. Мое поколение было так воспитано. Но что я мог взять и иногда брал: иногда кто-то поедет за рубеж и интересную бутылочку коньяка привезет как сувенир. Ну и что? Так это как таковой ценности тогда не представляло, потому что стоило дешево. А так ничего у меня в жизни к пальцам не прилипло. Хотя после того, как я перестал быть премьером, мне приписывали и заправки, и дачи. В свое время кто-то сказал президенту [Александру Лукашенко], что у меня такая дача! Принесли фотографии этой дачи и президент говорит: «И это что — дача?».

Про опасения России

Россия поставила под сомнение мое президентство [на первых президентских выборах 1994 года Вячеслав Кебич уступил Александру Лукашенко] только потому, что меня начали приглашать в другие страны. Я объехал полмира за 4,5 года. В том числе эти поездки приходились на время премьерства. Окружение Ельцина подумало: «А вдруг я оторву Беларусь от России?» И это было важным моментом.

Про Александра Лукашенко

У меня с Лукашенко были нормальные отношения, я даже взял его с собой в официальную поездку в Китай. Из кандидатов [в президенты] больше никого в ней не было. Брал его как-то и на встречу с Черномырдиным.

Про свое поражение на выборах президента

Я пришел в себя через два месяца [после второго тура выборов президента в июле 1994 года]. Сразу да — было муторно. Ну выпил дома в одиночестве бутылку коньяку — что было делать? Больше переживал, когда мелкие пешки начали командовать: «Освободите дачу!» Мой охранник ответил, что выедем с дачи утром. «Тогда сейчас придем и заберем машину!» Охранник и глазом не моргнул: «Придете — буду стрелять!» Переживал и когда мне не дали даже книги забрать из рабочего кабинета.

Про самое лучшее воспоминание

Самое лучшее мое воспоминание о том, как, слава богу, я перестал быть во главе государства. Быть руководителем — каторга. Это значит, что у тебя нет свободного времени, хобби, и ты работаешь каждый день с утра до поздней ночи. Мой рабочий день начинался в 7.30 утра и заканчивался в полночь. Вы можете сказать: «Значит, вы плохо работали!» Наверное... Не справлялся. Но расписать одну почту у меня занимало часа три. А ее нужно не просто расписать — надо подумать, какую резолюцию дать и кому поручить.

Про выпуск продукции и ковры-«клоповники»

Когда я работал директором станкостроительного завода союзного подчинения во времена Косыгина [председателя Совета министров СССР], нам план засчитывали тогда, когда мы отгружали продукцию и получали деньги. Нельзя выпускать продукцию только ради ВВП.

А зачем тогда выпускать ковры? Вкладываем туда деньги, назначаем ответственного на уровне первого зампреда Совмина, платим зарплату, недоплачиваем, вызываем недовольства. А зачем сегодня нужны эти ковры? Клоповники, извините меня, и сборщики мусора? Для этого есть Турция, Персия, Иран — купил один ковер и все. Есть уйма продукции, которую мы выпускаем, но не знаем зачем.

Про предмет особой гордости

Я знаю, что президент [Александр Лукашенко] благодарит в докладах нас, бывших, за то, что сохранили государство. Если вы уже так хотите знать, то чем я горжусь за свою бытность, так это тем, что не развалил государство. Я не дал Белорусскому народному фронту его развалить. Как можно относиться к Позняку, который говорил: «Вы, нет, ты, Вячеслав Францевич, первым будешь висеть на телеграфном столбе!» Это что, нормальный человек? Даже если он так думал, не имел права так говорить. Это он мне говорил, но подразумевал, что «мы коммунистов уничтожим».

Про оппозицию

Не бывает ни одного руководителя в мире, который бы не ошибался. Я совершал ошибки, но делал все возможное на тот момент, чтобы народу жилось лучше. А оппозиция всегда на коне — она ведь еще ничего не сделала, вот и ошибок нет. Так и сегодня: когда избирают президента — все на него: он и такой, и сякой. Про нынешнюю оппозицию скажу одно: нет у нас оппозиционеров. И сегодня не вижу, кто бы из них мог достойно претендовать на власть.

Про Евросоюз

Вы не представляете, что такое вступить в ЕС. Это все стандарты и вооружение поменять. А на это уйдет, по моим подсчетам, не менее 10 лет. И это будем кувыркаться, кувыркаться, кувыркаться... Никто денег не дает. Я вам могу предсказать еще вот что: ЕС тоже скоро развалится. В течение следующих двух-трех лет Англия, Греция и Португалия могут выйти из союза [интервью было дано в мае 2014 года].

Про будущее Беларуси

Нужно верить, что наступят лучшие времена. Не может быть, что все время вокруг нас будет кризис. Когда мы говорим, что у нас страна независимая, то я это не совсем понимаю. Как таковых независимых стран практически нет. Мы все равно от кого-то зависим: то от конъюнктуры рынка, то от России. Разве это полная независимость? Самостоятельность, но не независимость. С точки зрения политического устройства — Беларусь независимая, с точки зрения экономики — зависимая.

Про 20-летние итоги развития страны

Плюс в том, что мы не развалили ни сельское хозяйство, ни промышленность. Минус то, что мы заранее не определяем рынок сбыта продукции. И главное, что мы вкладываем в производство большие деньги и не получаем результата. Мы порой строим заводы, вкладываем огромнейшие деньги, а они работают не в полную силу. Значит, не оценили потребность в продукции с возможностями по выпуску. Надо смотреть далеко на перспективу.

Про белорусов

Есть такое понятие, как жизненный уклад народа. Почему белорусов называют «памяркоўнымі»? Нас, чтобы вывести [на площадь], надо очень крепко побить. То, что произошло фактически во время Великой Отечественной войны: терпели-терпели, но когда уже нас начали бить, тогда нас успокоить тяжело. Нас долго запрягают, но когда запрягут — трудно остановить.

Про лучший финал в жизни

Я уверен, что смерть Николая Кручины [управляющего делами ЦК КПСС, который заведовал финансовыми потоками] была неслучайна. Я знал его лично, мы вместе отдыхали на Нарочи. Это был очень умный солидный человек моего возраста. Ну не мог он сам выброситься с балкона, значит, ему помогли. Я не хотел бы для себя такого трагичного финала, который вскоре постиг и его предшественника, некогда всесильного финансиста КПСС Георгия Павлова. Лучше быть бедным, но живым.

Читайте по теме: