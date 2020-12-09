ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Яромко покинул пост главного тренера "молодежки" Беларуси по футболу

09.12.2020 15:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу Сергей Яромко покинул свой пост, сообщает пресс-служба Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ).

Такое решение принято по итогу встречи Яромко с руководством АБФФ. Отмечается, что  сотрудничество прекращено по соглашению сторон.

"Сергей Валерьевич принял решение сконцентрироваться на работе с футбольными клубами", - говорится в сообщении.

АБФФ поблагодарила специалиста за проделанную работу и пожелала успехов в дальнейшей тренерской карьере.

Подопечные Яромко в квалификации чемпионата Европы 2021 года заняли четвертую позицию. Футболисты закончили выступление позади сборных Нидерландов, Португалии и Норвегии.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу Сергей Яромко покинул свой пост, сообщает пресс-служба Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ).
 
Новости дня
Новости разные
 
Российская олимпийская чемпионка призналась в употреблении допинга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика