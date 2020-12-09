Прогноз: объем проблемных кредитов в белорусских банках в следующем году увеличится до 15-16%

Рейтинговое агентство приняло во внимание, что темпы оттока депозитов в банках снизились.





«Банкам удалось стабилизировать давление на профили фондирования за счет ограничения объема выдаваемых кредитов и повышения процентных ставок по депозитам», — говорится в обзоре S&P.





Аналитики рейтингового агентства ожидают, что в ближайшие 12 месяцев банки смогут восстановить кредитование до уровня, отмечавшегося на начало 2020 года.





S&P считает, что номинальный рост кредитных портфелей в 2020 году во многом был обусловлен переоценкой кредитов, деноминированных в иностранной валюте, после обесценения белорусского рубля по отношению к доллару почти на 20% по сравнению с началом года. В октябре белорусские банки повысили процентные ставки по депозитам примерно на 800 базисных пунктов (б. п.) по сравнению с I кварталом 2020 года, что обусловило рост ставок по розничным депозитам, номинированным в национальной валюте, почти до 17%. Эти меры способствовали поддержанию положительных значений запасов ликвидности.





Тем не менее S&P ожидает, что белорусские банки продолжат испытывать давление на показатели ликвидности и качество активов в ближайшие 12 месяцев из-за ожидаемого длительного периода политической нестабильности и экономической неопределенности.





Период политической нестабильности и экономической неопределенности продолжит оказывать негативное влияние на доверие вкладчиков и стабильность ресурсной базы банковского сектора. Кроме того, мы полагаем, что неблагоприятные макроэкономические условия приведут к ухудшению качества активов банковского сектора, оказывая дополнительное давление на показатели капитализации, что усилит зависимость крупнейших банков от поддержки капиталом со стороны правительства.

S&P отмечает, что в 2019 году и первом полугодии 2020 года объем проблемных кредитов десяти крупнейших белорусских банков составлял 11–12% совокупных кредитов банковского сектора.





Рейтинговое агентство ожидает, что в 2020–2021 годах объем проблемных кредитов в белорусских банках увеличится до 15–16%, а потери по кредитам вырастут примерно до 350 б. п. в результате ожидаемого снижения экономической активности в 2020 году, обесценения белорусского рубля и большой доли кредитования в иностранной валюте, которая составляла около половины совокупных кредитов по состоянию на 1 октября 2020 года.





S&P считает, что подушка ликвидности всех трех банков по-прежнему покрывает их предстоящие платежи по долговым обязательствам, привлеченным на рынке капитала.