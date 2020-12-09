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Лукашенко снова хочет денег: власти рассчитывают на новый кредит ЕАБР

09.12.2020 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Беларуси рассчитывают на увеличение финансирования со стороны Евразийского банка развития.

Об этом заявил сегодня первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков на встрече с председателем правления ЕАБР Николаем Подгузовым. 

"Для нас ЕАБР сейчас очень важный институт с учетом того, что прорабатываются очередные санкционные списки, с учетом того, что есть проблемы с фондированием внешнего финансирования, особенно западных банков. Мы, конечно, очень рассчитываем на вашу помощь", - сказал Снопков. 

Он поблагодарил ЕАБР за озвученную ранее информацию о готовности банка заместить кредитные линии, инфраструктурные и транспортные проекты, в которых не будут участвовать Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития.

Николай Подгузов подчеркнул, что ЕАБР является международной финансовой организацией, которая "вне каких-то политических конструкций". "Поэтому наша задача - развитие экономик, интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС. Действительно, на протяжении последних, наверное, полутора лет у нас достаточно серьезно вырос портфель в Беларуси. Сейчас он составляет около $1 млрд", - сказал Николай Подгузов.

Евразийский банк развития (ЕАБР) официально является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. 

Однако фактически банк контролируется Россией. Так что обращение к ЕАБР равнозначно обращению к Путину.
 
 
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Власти Беларуси рассчитывают на увеличение финансирования со стороны Евразийского банка развития.
 
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