|
Лукашенко снова хочет денег: власти рассчитывают на новый кредит ЕАБР
Источник материала: Партизан
Власти Беларуси рассчитывают на увеличение финансирования со стороны Евразийского банка развития.
Об этом заявил сегодня первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков на встрече с председателем правления ЕАБР Николаем Подгузовым.
"Для нас ЕАБР сейчас очень важный институт с учетом того, что прорабатываются очередные санкционные списки, с учетом того, что есть проблемы с фондированием внешнего финансирования, особенно западных банков. Мы, конечно, очень рассчитываем на вашу помощь", -
Он поблагодарил ЕАБР за озвученную ранее информацию о готовности банка заместить кредитные линии, инфраструктурные и транспортные проекты, в которых не будут участвовать Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития.
Николай Подгузов подчеркнул, что ЕАБР является международной финансовой организацией, которая "вне каких-то политических конструкций". "Поэтому наша задача - развитие экономик, интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС. Действительно, на протяжении последних, наверное, полутора лет у нас достаточно серьезно вырос портфель в Беларуси. Сейчас он составляет около $1 млрд", - сказал Николай Подгузов.
Евразийский банк развития (ЕАБР) официально является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей.
Однако фактически банк контролируется Россией. Так что обращение к ЕАБР равнозначно обращению к Путину.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Беларуси рассчитывают на увеличение финансирования со стороны Евразийского банка развития.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)