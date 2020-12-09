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Подземное царство: самые полезные овощи для зимнего рациона

09.12.2020 15:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Среди сторонников диет и правильного питания ходит множество мифов о вреде корнеплодов. Бытует мнение, что картофель и другие овощи, растущие под землей, содержат огромное количество быстрых и вредных углеводов и способствуют быстрому набору веса. Но все это - серьезное заблуждение. Многие корнеплоды низкокалорийны и наполнены всеми необходимыми витаминами и минералами, которые дарят пользу организму и укрепляют иммунитет зимой. Так какие "подземные овощи" стоит добавить в зимнее меню - читайте в подборке Sputnik.

© Pixabay
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Сельдерей

Корень сельдерея - не столь популярный продукт, в отличие от его стеблей, которые можно найти практически в любом супермаркете. Но это не уменьшает его полезные свойства: корень богат витаминами группы B, кальцием, калием, фосфором и магнием. Корень лечит болезни ЖКТ, укрепляет стенки сосудов и прекрасно вписывается в меню тех, кто сидит на диете.

Репа

Репа наполнена витамином С - натуральным "лекарством" в период простуд и сезонных вирусов. Корнеплод укрепляет иммунитет и защищает клетки от различных повреждений и воспалений. Помимо вездесущего витамина С, овощ содержит витамины группы B, благодаря чему повышает устойчивость организма к вирусам, улучшает состояние волос и кожи, а также успокаивает нервы.

Морковь

Морковь - главный источник бета-каротина, который превращается в витамин А. Корнеплод улучшает память и концентрацию и защищает зрение. За счет своих полезных свойств, овощ также укрепляет иммунную систему.

Свекла

Еще один полезный овощ богат витаминами группы В, а также витамином А, С, калием и фосфором. Активные вещества в составе свеклы, борются с сосудистыми спазмами и снижают давление. Также свекла улучшает память, повышает концентрацию и предотвращает преждевременное старение.

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Мало кто знает о пользе корнеплодов для всех систем человеческого организма. Так какие из "подземных" овощей лучше всего включить в зимнее меню - читайте в подборке...
 
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