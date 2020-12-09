Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

«Итак, ребята, это все же произошло — хоть и на несколько месяцев позже, чем мы думали. KYKY заблокирован на территории Беларуси по решению Мининформа. Мы не унываем, потому что знаем: вы разбираетесь в ВПНах и современных трафиках лучше, чем государственные министерства — в блокировках. Мы продолжим работать, пусть это и хлопотное дельце!».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Портал KYKY.ORG заблокирован на территории Беларуси Также заблокирована и ссылка на его Telegram-канал в браузере.

Действительно, адрес этого ресурса попал в список ресурсов ограниченного доступа БелГИЭ (напомним, что список с такими ресурсами недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров).Также в черный список попала ссылка на Telegram-канал издания, сообщает TUT.BY. Напомним, нельзя заблокировать лишь один канал в мессенджере: в итоге заблокируется весь домен (что, видимо, и произошло в конце ноября).Само издание написало у себя в Telegram-канале следующее: