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В Кореличах задержали редактора местного независимого сайта, а также ее родителей

09.12.2020 15:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Кореличах задержали основателя и редактора регионального сайта Korelichi.by Каролину Князькову. По информации официальной группы издания во ВКонтакте, все произошло утром 9 декабря. Дома у девушки был осмотр, изъяли технику.

В Кореличах задержали редактора местного независимого сайта, а также ее родителей

Фото: Korelichi.by

Каролина Князькова работает инструктором-методистом в ДЮСШ Кореличского района.

— Я имею активную гражданскую позицию, веду новостной независимый местный сайт, участвовала в митингах и акциях. Была осуждена вместе со всей семьей по ст. 23.34 КоАП из-за фото с флагом. В сентябре из-за этого муж ушел из милиции, через пару дней меня попросили написать заявление на увольнение с работы по совместительству. Я написала. Сейчас в семье зарабатываю только я, работая в спортивной школе. Последний месяц на меня началось очень сильное давление, меня пытаются уволить до конца контракта, а он заканчивается 8 января. Я отказываюсь писать заявление по собственному желанию, но и по статье меня не могут уволить — причин нет, — рассказывала на днях TUT.BY Каролина.

По информации группы во ВКонтакте Korelichi.by, также задержаны родители Каролины. На всех членов семьи составили протоколы по статье 23.34 КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

— Обещали, что родителей вечером отпустят, а Каролина будет дожидаться суда в ИВС. Суд должен пройти завтра, — рассказали знакомые девушки. — Возможно, ее там оставляют, чтобы была официальная причина уволить с работы, ведь это можно посчитать как прогулы, например.

Муж Каролины не задержан.
 
 
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На всех членов семьи составили протоколы по статье 23.34 КоАП.
 
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