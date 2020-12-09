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Фото из инстаграма Степана Попова

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уволен чемпион мира Степан Попов. Он выступал против насилия и фальсификаций Сейчас то самое время, когда такие люди раскрываются в полную мощь.

Вот как он прокомментировал это:«Сейчас уникальное историческое время в нашей стране, когда кто-то может резко продвинуться по карьерной лестнице и получить должность, о которой мечтал. Кто-то теряет любимую работу, которой посвятил большую часть своей жизни.Вот и меня постигла участь честного белоруса, который не молчит! Еще несколько месяцев назад для чиновников из министерства я был чуть ли не идеалом спортсмена. Меня удостоили чести пронести огонь Европейских игр на главной сцене Минска… Различные награды и мероприятия… Были планы, касающиеся развития спорта в Беларуси. Но так сложилось, что после всех этих ужасных событий в нашей стране меня сразу попытались сделать предателем своего вида спорта и команды. А потом эти же чиновники поливали грязью в прессе, пытались унизить мою честь и достоинство, прессовали в кабинете собственного зала.А некоторые, как мне казалось, друзья по команде открыто в лицо мне говорили, что из-за таких, как я, у них будут проблемы. Проверки тренировок, снижение зарплат, а вообще для самбо как вида спорта это чуть ли не приговор. Попытки повесить на меня ярлыки: что я придумал себе что-то очень сладкое, что мне кто-то что-то пообещал и поэтому мне на всех наплевать. Хотя недавно почти каждый из них показывал у себя в соцсетях и открыто говорил, что не могут поверить в такие ужасы: про этот обман в 80%, про насилие, почти все были в шоке.Но когда коснулось дела быть честными самим с собой, то таких ребят в нашей сборной оказалось немного. Но хорошо, что они есть, и я это очень ценю.Также проявились те, кто просто пропал из моей жизни. Остальные стали тренироваться дальше и жить обычной жизнью, готовиться к соревнованиям, забыв про насилие, обман и жестокость.Для чего нужны медали и титулы вообще? Режиму сегодня ни ваши медали, ни титулы не нужны, не обольщайтесь. Это было доказано за последние три месяца. В короткий срок обесценили заслуги и имена легенд белорусского спорта, которые просто не промолчали. Им нужны только покорные, молчаливые и кивающие сторонники, поддерживающие лишь то, что им скажут. Так что медали, которые вы зарабатываете сейчас, это кусок железа на вашей шее и кусок хлеба, который вам за него даст этот режим. И обязательно этот хлеб заберут, когда захотят… У молчаливых это сделать проще всего.Сегодня можно за один миг потерять более ценную вещь — это авторитет и репутация. Тем народом, который обманули, обидели, избили, который не видит справедливости и хотят поставить на колени!Вот появление провластного письма для режима — это попытка потянуть еще немного времени и сбить фокус с основных проблем, но многие отнеслись к нему слишком серьезно и стали активно показывать, что они самые преданные сторонники этого режима. Оно ничего не даст, кроме потери ценного авторитета подписантов и внесения раздора в ряды спортсменов.Обсуждать подписантов не буду. Рад, что в принципе никого из неожиданных для себя я там не обнаружил.Все это обязательно закончится, и многое забудется. От этого не уйти. На их месте мне было бы стыдно смотреть в глаза людям, которые пострадали и нуждались в солидарности и поддержке. Но в тот момент спортсмены искали себе оправдание и, как им казалось, своим более важным делам.Вот сейчас то самое время, когда такие люди раскрываются в полную мощь. Много таланта и ума для этого не нужно. Достаточно уметь исполнять и быть способным пройти по головам людей. Эти люди сейчас получили то, о чем мечтали.Не хочу быть предсказателем, но скажу лишь то, что чувствую и думаю. Радость этих людей будет недолгой. Все равно не удержаться на том месте, где тебе быть не положено.Что касается меня, я много раз выходил из зоны комфорта. И каждый раз это было стимулом моего роста. Духовного, умственного или финансового. Для меня важно остаться честным с самим собой.Когда на твоей душе нет груза укоров совести, жизнь сама покажет тебе путь. Спасибо всем, кто рядом в трудную минуту, и спасибо тем, благодаря чьим ударам я стал сильнее. Есть люди, которые не пошли на сделку с совестью, вступившись за таких, как я, и потеряли должности, им огромное уважение. Но есть и такие, которые говорят, что они с тобой, но ничего не делают. Напомню, что очень много крутых специалистов уволили за их гражданскую позицию, которые отдавали себя работе и тянули на своих плечах наш спорт. Те, кого на их место ставят, хотят лишь получать, командовать и требовать. Насильно мил не будешь!» — написалОтметим, что Степан Попов неоднократно высказывался против насилия со стороны силовых структур и выступал за проведение честных выборов.