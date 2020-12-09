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Беларусь — в тройке стран с самыми дорогими PlayStation 5 в мире?

09.12.2020 16:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Беларусь — страна с самыми обеспеченными в мире гражданами. Такой вывод можно было бы сделать, если ориентироваться на стоимость PlayStation 5. Ресурс Picodi изучил цены на игровые консоли Sony и Microsoft, выяснив, где они в мире дороже, а где дешевле. Кроме того, был получен ответ на вопрос: сколько вообще стоит быть геймером-консольщиком.

Самая высокая цена на PlayStation 5 оказалась не в какой-нибудь зажиточной Швейцарии, а в Украине — 3559 рублей в пересчете. На втором месте — Аргентина с показателем 3255 рублей. А вот Беларусь замыкает тройку «лидеров» на отметке 2999 рублей.

А вот на другой стороне рейтинга — Канада с PlayStation 5 по 1238 рублей.

Что касается Xbox Series X, в нашей стране она обойдется на 720 рублей дешевле PlayStation 5, хотя обычно консоли в мире продаются по идентичной цене. Дороже всего приставка Microsoft обойдется аргентинцам — 3255 рублей. На втором месте — Турция (2663 рубля), третьем — Китай (2649 рублей), четвертое у Беларуси (2279 рублей).

Беларусь — в тройке стран с самыми дорогими PlayStation 5 в мире?

Также в Picodi посчитали, сколько стоят подписки в разных странах. Здесь уже нет такой «несправедливости», как в ценах на приставки.

Беларусь — в тройке стран с самыми дорогими PlayStation 5 в мире?

С учетом этих данных можно прикинуть стоимость «быть геймером»: в Беларуси за условный комплект Xbox надо заплатить 2519 рублей и 3114 рубля за PlayStation. Для сравнения, игрокам Аргентины нужно заплатить 3358 рублей и 3463 рубля за условный комплект PlayStation и Xbox соответственно. Дороже комплект PlayStation только в Украине — 3678 рублей.

Беларусь — в тройке стран с самыми дорогими PlayStation 5 в мире?

В Picodi рассказали, как проводили расчеты. Представленное исследование основано на местных ценах игровых приставок PlayStation 5 и Xbox Series X в комплектации с одним геймпадом и без игр. Цены подписок взяты с официальных сайтов PlayStation и Xbox и интернет-магазинов. Промоцены, акции и распродажи были исключены из исследования. При конвертации валют использован средний курс по состоянию на ноябрь 2020 года.

Можно добавить, что цены постепенно идут вниз, поэтому могут быть некоторые расхождения в данных.

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Теги: Курсы валют
 
 
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