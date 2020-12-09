|
11 человека стали жертвами непогоды в Италии
Источник материала: ОНТ
11 человек погибли в Италии из-за бурь с ливнями и наводнениями. Шторм не прекращается уже пятый день.
В регионах и столице затоплены дороги, повалены деревья. Больше всех пострадала Венеция, она ещё больше ушла под воду. Затоплена площадь Сан-Марко, подтоплены нижние самые древние части знаменитого собора. Жители передвигаются по улицам в мешках или резиновых сапогах. Всё из-за неверного прогноза синоптиков – поэтому в городе не запустили систему мобильных шлюзов.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 человек погибли в Италии из-за бурь с ливнями и наводнениями. Шторм не прекращается уже пятый день. В регионах и столице затоплены дороги, повалены деревья. Больше...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)