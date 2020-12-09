11 человека стали жертвами непогоды в Италии

Источник материала: ОНТ

11 человек погибли в Италии из-за бурь с ливнями и наводнениями. Шторм не прекращается уже пятый день.

В регионах и столице затоплены дороги, повалены деревья. Больше всех пострадала Венеция, она ещё больше ушла под воду. Затоплена площадь Сан-Марко, подтоплены нижние самые древние части знаменитого собора. Жители передвигаются по улицам в мешках или резиновых сапогах. Всё из-за неверного прогноза синоптиков – поэтому в городе не запустили систему мобильных шлюзов.

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