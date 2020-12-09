ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Начался заключительный тур группового раунда футбольной Лиги чемпионов

09.12.2020 16:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Начался заключительный тур группового раунда футбольной Лиги чемпионов

Стартовал заключительный тур группового раунда футбольной Лиги чемпионов. По-настоящему интрига закрутилась в двух группах.

«Лейпциг» принимал «Манчестер Юнайтед» – победитель получал бы путёвку в плей-офф. Хозяева повели в счёте – 3:0 благодаря голам Анхелиньо, Амаду Хайдара и Джастина Клюйверта. На 80-й и 82-й минутах англичане два мяча отыграли, но на большее сил не хватило. «Лейпциг» и ПСЖ вышли из группы.

Также дальше идёт римский «Лацио», который удержал ничью в матче с бельгийским «Брюгге» – 2:2. Из этой группы также вышла дортмундская «Боруссия», победившая «Зенит» – 2:1. Российский клуб потерпел пятое поражение и занял в квартете последнее место. Киевское «Динамо» обыграло «Ференцварош» – 1:0 и продолжит выступление в Лиге Европы. «Ювентус» благодаря дублю Криштиану Роналду обыграл в гостях «Барселону» – 3:0. «Краснодар» Александра Мартыновича сыграл вничью с «Челси» – 1:1 и также вышел в Лигу Европы.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стартовал заключительный тур группового раунда футбольной Лиги чемпионов. По-настоящему интрига закрутилась в двух группах. «Лейпциг» принимал «Манчестер...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы продолжим работать, пусть это и хлопотное дельце!» Заблокирован сайт KYKY.org
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика