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Начался заключительный тур группового раунда футбольной Лиги чемпионов
Источник материала: ОНТ
Стартовал заключительный тур группового раунда футбольной Лиги чемпионов. По-настоящему интрига закрутилась в двух группах.
«Лейпциг» принимал «Манчестер Юнайтед» – победитель получал бы путёвку в плей-офф. Хозяева повели в счёте – 3:0 благодаря голам Анхелиньо, Амаду Хайдара и Джастина Клюйверта. На 80-й и 82-й минутах англичане два мяча отыграли, но на большее сил не хватило. «Лейпциг» и ПСЖ вышли из группы.
Также дальше идёт римский «Лацио», который удержал ничью в матче с бельгийским «Брюгге» – 2:2. Из этой группы также вышла дортмундская «Боруссия», победившая «Зенит» – 2:1. Российский клуб потерпел пятое поражение и занял в квартете последнее место. Киевское «Динамо» обыграло «Ференцварош» – 1:0 и продолжит выступление в Лиге Европы. «Ювентус» благодаря дублю Криштиану Роналду обыграл в гостях «Барселону» – 3:0. «Краснодар» Александра Мартыновича сыграл вничью с «Челси» – 1:1 и также вышел в Лигу Европы.
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Стартовал заключительный тур группового раунда футбольной Лиги чемпионов. По-настоящему интрига закрутилась в двух группах. «Лейпциг» принимал «Манчестер...
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