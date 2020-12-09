Начался заключительный тур группового раунда футбольной Лиги чемпионов

Источник материала: ОНТ

Стартовал заключительный тур группового раунда футбольной Лиги чемпионов. По-настоящему интрига закрутилась в двух группах.

«Лейпциг» принимал «Манчестер Юнайтед» – победитель получал бы путёвку в плей-офф. Хозяева повели в счёте – 3:0 благодаря голам Анхелиньо, Амаду Хайдара и Джастина Клюйверта. На 80-й и 82-й минутах англичане два мяча отыграли, но на большее сил не хватило. «Лейпциг» и ПСЖ вышли из группы.

Также дальше идёт римский «Лацио», который удержал ничью в матче с бельгийским «Брюгге» – 2:2. Из этой группы также вышла дортмундская «Боруссия», победившая «Зенит» – 2:1. Российский клуб потерпел пятое поражение и занял в квартете последнее место. Киевское «Динамо» обыграло «Ференцварош» – 1:0 и продолжит выступление в Лиге Европы. «Ювентус» благодаря дублю Криштиану Роналду обыграл в гостях «Барселону» – 3:0. «Краснодар» Александра Мартыновича сыграл вничью с «Челси» – 1:1 и также вышел в Лигу Европы.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram