Тело мертвого мужчины найдено в машинном помещении лифта завода в Минске

Источник материала: ОНТ

Тело мертвого человека извлечено из лифта Минского экспериментально-фурнитурного завода. Об этом сообщили в МЧС, пишет БЕЛТА.

Сообщается, что погибший работал электромонтером по обслуживанию лифтов на данном предприятии. Выясняется причина трагедии. С делом работают работники Следственного комитета.

Специалистами было осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы. Следователи изъяли документацию по охране труда и технике безопасности. Проводится проверка.













Фото МЧС

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