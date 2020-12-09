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Тело мертвого мужчины найдено в машинном помещении лифта завода в Минске
Источник материала: ОНТ
Тело мертвого человека извлечено из лифта Минского экспериментально-фурнитурного завода. Об этом сообщили в МЧС,
Сообщается, что погибший работал электромонтером по обслуживанию лифтов на данном предприятии. Выясняется причина трагедии. С делом работают работники Следственного комитета.
Специалистами было осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы. Следователи изъяли документацию по охране труда и технике безопасности. Проводится проверка.
Фото МЧС
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Тело мертвого человека извлечено из лифта Минского экспериментально-фурнитурного завода. Об этом сообщили в МЧС, пишет БЕЛТА. Сообщается, что погибший работал...
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