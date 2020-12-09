Многократная потеря денег сделала мозг более открытым к переменам

Источник материала: Tut.by

Российские нейрофизиологи проследили за изменениями в работе мозга добровольцев, игравших в простую экономическую игру, и обнаружили, что потеря денег увеличивала пластичность их мозга, то есть способность формировать новые связи между нейронами. Результаты работы опубликовал научный журнал Scientific Reports , рассказывает ТАСС .





«Это первое экспериментальное доказательство того, что экономическая деятельность может активно менять мозг. Сигналы, ведущие к финансовым потерям, начинают выделяться мозгом автоматически, помимо нашего произвольного внимания», — прокомментировал один из авторов исследования, аспирант НИУ ВШЭ Алексей Горин.

Нейрофизиологи считали, что нервные клетки мозга человека и других многоклеточных живых существ перестают развиваться еще внутри утробы матери, После этого они не могут формировать новые связи со своими соседями. В середине прошлого века ученые обнаружили, что это не так. На самом деле устройство коры и глубинных отделов мозга постоянно меняется благодаря нейропластичности.

Эта особенность нервной системы играет ключевую роль в формировании памяти и обретении человеком различных новых способностей и черт поведения. В последние годы нейрофизиологи начали интересоваться, как можно искусственно повысить пластичность мозга. Благодаря этому можно улучшить работу памяти и избавит пациентов от наркозависимости и психических расстройств.

Специалисты из НИУ ВШЭ приблизились к ответу на этот вопрос. В ходе нового исследования они наблюдали за тем, как участие в простейшей экономической игре влияло на способность мозга формировать новые связи между нейронами. В ходе игры участники могли избежать потери крупной суммы денег, реагируя на звуковые сигналы, которые предвещали подобный исход игры.

Нейрофизиологические основы экономики

«Мы предположили, что, подобно пластичным изменениям мозга во время обучения второму языку или игре на музыкальных инструментах, схожие изменения происходят для определенных сигналов, которые связаны с важными экономическими последствиями. Например, звук игрового автомата может надолго связаться с крупным выигрышем или проигрышем при посещении казино, вызывая в дальнейшем особенно сильную реакцию», — пояснила Анна Шестакова, директор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ и еще один автор исследования.

Игра заключалась в том, что участники эксперимента должны были смотреть на экран компьютера и как можно быстрее нажать на кнопку после того, как на нем появлялась определенная геометрическая фигура. Если нажатие было успешным, программа через некоторое время после этого выводила на экран зеленую цифру 0, если нет — указывала сумму проигрыша.

За несколько секунд до того, как фигура появлялась на экране, компьютер проигрывал один из шести звуковых сигналов, который предвещал потерю небольшой или крупной суммы денег. Добровольцы могли воспользоваться этой подсказкой, чтобы сосредоточить свое внимание и избежать потери денег в том случае, если «ставка» была крупной.

Наблюдая за активностью слуховой коры мозга в это время, ученые пытались определить, менялся ли характер связей между ее нейронами тогда, когда добровольцы осваивали правила игры. Это подтвердило, что подобные перемены в характере пластичности мозга действительно происходят, а также указали на одну необычную особенность такого процесса.

Ученые обнаружили, что, если добровольцы много и часто проигрывали, то пластичность слуховой коры увеличивалась быстрее. Это говорит о том, что из-за жизненного экономического опыта мозг может активно меняться. Вдобавок нейрофизиологи обнаружили, что мозг начинал реагировать на сигналы даже в том случае, если они просили добровольцев во время эксперимента читать книгу и не отвлекаться на звуки.

Это говорит о том, что мозг узнает важные экономические сигналы автоматически, не требуя со стороны человека сознательных усилий. В ближайшее время авторы работы хотят изучить, как положительные экономические сигналы влияют на пластичность мозга. Для этого они придумали более сложную версию эксперимента, которая напоминает лотерею или азартную игру.