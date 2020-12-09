Спросили МВД, почему у побывавших на «сутках» белорусов изъяли охотничьи ружья. Что нам ответили

Источник материала: Tut.by

В ноябре мы писали , что сразу у нескольких жителей Беларуси изъяли охотничьи ружья. Спустя некоторое время мы направили запрос МВД, почему у белорусов, которые были наказаны по статье 23.34 КоАП, впоследствии забрали на временное хранение их оружие. Вот что нам ответили.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Austin Pacheco / Unspash

Напомним, что в ноябре мы побеседовали с четырьмя белорусами, которые были подвергнуты административному аресту по статье 23.34 КоАП РБ. Впоследствии у них изъяли оружие для охоты — на временное хранение в соответствии со статьей 28 или 29 Закона РБ «Об оружии».

Позже нам стало известно о еще одном аналогичном случае — минчанин получил сутки, вышел, а затем у него изъяли охотничье ружье под предлогом, что в его районе будет проходить «какое-то мероприятие», и оружие изымают «в целях безопасности».

25 ноября мы направили запрос в МВД, где спросили, связано ли изъятие охотничьего оружия у жителей Минского района/Минской области с их задержанием и административным арестом ранее?

9 декабря нам пришел следующий ответ (документ подписал ВрИОД начальника управления информации и общественных связей МВД Виктор Новиков):

— Информирую, что должностные лица органов внутренних дел вправе изымать находящиеся у владельцев оружие и боеприпасы в случаях, определенных законодательством Республики Беларусь (ежегодно в стране изымается около двух тысяч таких единиц). Об их изъятии составляется соответствующий протокол (акт), который после ознакомления подписывает владелец оружия. Для уточнения причин изъятия граждане из Минского района и Минской области могут лично обратиться в территориальный ОВД по месту учета оружия.

Что ответили одному из владельцев изъятого охотничьего ружья

Один из наших собеседников, давший комментарий для ноябрьского текста, также запросил объяснение по факту изъятия его оружия.

Приводим пришедший ему ответ управления внутренних дел Минского районного исполнительного комитета: «Должностные лица органов, уполномоченных осуществлять контроль за оборотом служебного и гражданского оружия и боеприпасов, боевого оружия и боеприпасов юридических лиц с особыми уставными задачами, вправе: (…) изымать на временное хранение находящееся у собственников, владельцев на законных основаниях оружие и боеприпасы в целях обеспечения безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов в соответствии с Законом Республики Беларусь от 8 мая 2009 года „О государственной охране“. (…)

В данном случае нарушений действующего законодательства со стороны сотрудников (здесь указывается название населенного пункта — прим.TUT.BY) отдела милиции УВД Минского райисполкома по факту изъятия гладкоствольного охотничьего оружия не выявлено.

Изъятое оружие передано на ответственное хранение в ОТО УВД Минского райисполкома.

О возврате принадлежащего Вам гладкоствольного охотничьего оружия Вы будете проинформированы УВД Минского райисполкома дополнительно».